Rescataron a un andinista extranjero en el cerro Aconcagua

Un operativo de búsqueda y rescate se activó en el cerro Aconcagua durante la mañana de este sábado, luego de que se reportara que un andinista inglés, que se encontraba en pleno descenso, debió detener su marcha debido a un delicado estado de salud. Tras permanecer dentro de su carpa, fue hallado por efectivos de la Patrulla de Rescate en el campamento Cólera.

Rescataron a un andinista inglés del Aconcagua: cómo se encuentra Durante la mañana, la Patrulla de Rescate de Uspallata entró en acción tras recibir un pedido de auxilio realizado por un guía de montaña, quien informó que el andinista, identificado como D. J. Cook, se encontraba en el campamento Cólera, imposibilitado de continuar el descenso por complicaciones de salud.

Rescate - Aconcagua - 17 ENERO (1) El andinista fue hallado con un cuadro de mal de montaña. Foto: gentileza Luego de iniciar la búsqueda desde el refugio Nido de Cóndores, los rescatistas localizaron al ciudadano británico en el punto indicado y procedieron a asistirlo médicamente, ya que presentaba un cuadro de mal agudo de montaña, deshidratación y fatiga extrema.

Rescate - Aconcagua - 17 ENERO (2) El hombre se encuentra en buen estado de salud. Foto: gentileza Posteriormente, Cook fue trasladado por sus propios medios en un descenso controlado hasta el campamento Plaza de Mulas, donde recibió atención médica y quedó estabilizado.

