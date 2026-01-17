Camiones en Alta Montaña: por qué concentran la mayoría de los accidentes viales y cómo son los controles

Si bien los controles existen, especialistas y referentes del sector advierten que no alcanzan para reducir los siniestros Foto: X @VALLEOVA

Los accidentes viales protagonizados por camiones en Alta Montaña continúan siendo motivo de preocupación por su frecuencia y por los riesgos que implican para conductores, turistas y trabajadores del transporte. Si bien los controles existen, especialistas y referentes del sector advierten que no alcanzan para reducir los siniestros .

En diálogo con Sitio Andino, Hugo Fiorens , Coordinador del Observatorio de Seguridad Vial de Voluntarios en Red Mendoza manifestó que los factores que provocan incendentes viales con camiones en Alta Montaña son múltiples. Entre los más frecuentes se encuentran:

El segundo en lo que va de la tarde

El segundo en lo que va de la tarde Otro accidente vial en Ruta 7: un camión brasileño realizó una peligrosa maniobra y chocó en solitario

Accidente vial Un camión volcó en la variante Palmira y generó importantes demoras de tránsito

"Curiosamente, pese a la gran cantidad de incidentes que producen los camiones, hay pocos conductores fallecidos en el lugar ", señaló Fiorens.

Los accidentes viales protagonizados por camiones en Alta Montaña continúan siendo motivo de preocupación

De acuerdo a la información aportada por Osvaldo Valle , vocero de Gendarmería Nacional, los controles se realizan de manera permanente y sorpresiva en distintos puntos estratégicos del Corredor.

Entre las zonas habituales de control se destacan:

Los Árboles de Potrerillos

Uspallata , frente a la comisaría

Área de Control Integrado (ACI)

Aduana de camiones

Punta de Vacas

Sección vial de Las Cuevas

Curva de Guido (km 1110) y tramos entre Polvareda y Punta de Vacas

Los operativos están a cargo de Gendarmería Nacional, con participación de la Policía de Mendoza, personal de Aduana y la CNRT en el caso de ómnibus.

seguridad vial, policia vial, controles de transito.jpeg Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

"Se realizan controles documentológicos, verificación del estado de los vehículos, cargas peligrosas, seguros, habilitaciones, alcoholemia y documentación del chofer", explicó Valle a este medio.

Un punto crítico: la falta de controles de alcoholemia y drogas

Pese a los operativos existentes, desde el sector advierten que los controles se enfocan principalmente en cuestiones migratorias y aduaneras, y no tanto en la conducta de los conductores.

"Deberían realizarse controles sistemáticos de alcoholemia y drogas, pero no se hacen de forma regular", indicó Fiorens marcando uno de los principales déficits del sistema actual.

El reclamo del sector transportista

Desde la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (APROCAM) vienen reclamando desde hace años mayor presencia policial en Alta Montaña.

vuelco camion alta montaña (2) Camiones y accidentes viales en Alta Montaña: un motivo de preocupación para los mendocinos y las autoridades

Su presidente, Ricardo Squartini, sostuvo que es fundamental reforzar los controles: "Se debería disponer una mayor cantidad de policías para que los conductores manejen más despacio. Es clave contar con radares para sancionar los excesos de velocidad, tanto de vehículos particulares como de camiones".

Muchos mendocinos y turistas eligen las rutas de Alta Montaña para viajar. Es una vía estratégica para el comercio internacional y el turismo, pero también un escenario de alto riesgo vial.

Los referentes del sector coinciden en que reforzar los controles, incorporar tecnología y prevenir conductas peligrosas resulta clave para reducir los accidentes y salvar vidas.