17 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Preocupación

Camiones en Alta Montaña: por qué concentran la mayoría de los accidentes viales y cómo son los controles

Exceso de velocidad, cansancio y consumo de drogas aparecen como factores recurrentes en accidentes viales protagonizados por camiones en Alta Montaña.

Si bien los controles existen, especialistas y referentes del sector advierten que no alcanzan para reducir los siniestros
Si bien los controles existen, especialistas y referentes del sector advierten que no alcanzan para reducir los siniestros Foto: X @VALLEOVA
 Por Carla Canizzaro

Los accidentes viales protagonizados por camiones en Alta Montaña continúan siendo motivo de preocupación por su frecuencia y por los riesgos que implican para conductores, turistas y trabajadores del transporte. Si bien los controles existen, especialistas y referentes del sector advierten que no alcanzan para reducir los siniestros.

En diálogo con Sitio Andino, Hugo Fiorens, Coordinador del Observatorio de Seguridad Vial de Voluntarios en Red Mendoza manifestó que los factores que provocan incendentes viales con camiones en Alta Montaña son múltiples. Entre los más frecuentes se encuentran:

Lee además
Un desperfecto mecánico en un camión derivó en un operativo de emergencia en la variante Palmira.
Accidente vial

Un camión volcó en la variante Palmira y generó importantes demoras de tránsito
El camión de origen brasileño sufrió el accidente en solitario
El segundo en lo que va de la tarde

Otro accidente vial en Ruta 7: un camión brasileño realizó una peligrosa maniobra y chocó en solitario

  • Consumo de alcohol y drogas legales e ilegales

  • Exceso de velocidad

  • Cansancio y fatiga de los conductores

  • Fallas mecánicas

  • Mal estado de las rutas

  • Escasa cartelería de advertencia, especialmente en curvas peligrosas

Accidente vial camion alta montaña
Los accidentes viales protagonizados por camiones en Alta Montaña continúan siendo motivo de preocupación

Los accidentes viales protagonizados por camiones en Alta Montaña continúan siendo motivo de preocupación

"Curiosamente, pese a la gran cantidad de incidentes que producen los camiones, hay pocos conductores fallecidos en el lugar", señaló Fiorens.

Controles en Alta Montaña: qué se revisa y dónde

De acuerdo a la información aportada por Osvaldo Valle, vocero de Gendarmería Nacional, los controles se realizan de manera permanente y sorpresiva en distintos puntos estratégicos del Corredor.

Entre las zonas habituales de control se destacan:

  • Los Árboles de Potrerillos

  • Uspallata, frente a la comisaría

  • Área de Control Integrado (ACI)

  • Aduana de camiones

  • Punta de Vacas

  • Sección vial de Las Cuevas

  • Curva de Guido (km 1110) y tramos entre Polvareda y Punta de Vacas

Los operativos están a cargo de Gendarmería Nacional, con participación de la Policía de Mendoza, personal de Aduana y la CNRT en el caso de ómnibus.

seguridad vial, policia vial, controles de transito.jpeg

"Se realizan controles documentológicos, verificación del estado de los vehículos, cargas peligrosas, seguros, habilitaciones, alcoholemia y documentación del chofer", explicó Valle a este medio.

Un punto crítico: la falta de controles de alcoholemia y drogas

Pese a los operativos existentes, desde el sector advierten que los controles se enfocan principalmente en cuestiones migratorias y aduaneras, y no tanto en la conducta de los conductores.

"Deberían realizarse controles sistemáticos de alcoholemia y drogas, pero no se hacen de forma regular", indicó Fiorens marcando uno de los principales déficits del sistema actual.

El reclamo del sector transportista

Desde la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (APROCAM) vienen reclamando desde hace años mayor presencia policial en Alta Montaña.

vuelco camion alta montaña (2)
Camiones y accidentes viales en Alta Montaña: un motivo de preocupación para los mendocinos y las autoridades

Camiones y accidentes viales en Alta Montaña: un motivo de preocupación para los mendocinos y las autoridades

Su presidente, Ricardo Squartini, sostuvo que es fundamental reforzar los controles: "Se debería disponer una mayor cantidad de policías para que los conductores manejen más despacio. Es clave contar con radares para sancionar los excesos de velocidad, tanto de vehículos particulares como de camiones".

Muchos mendocinos y turistas eligen las rutas de Alta Montaña para viajar. Es una vía estratégica para el comercio internacional y el turismo, pero también un escenario de alto riesgo vial.

Los referentes del sector coinciden en que reforzar los controles, incorporar tecnología y prevenir conductas peligrosas resulta clave para reducir los accidentes y salvar vidas.

Temas
Seguí leyendo

Accidente fatal en Guaymallén: un joven motociclista murió tras chocar con un auto

Hallaron sin vida a una mujer y a su hijo de 7 años en un hotel: homicidio y suicidio, la principal hipótesis

Gran Mendoza: 22 detenidos en distintos operativos policiales en las últimas horas

Violencia de género: allanaron a la expareja de Romina Gaetani y encontraron municiones

Nueve personas murieron en accidentes viales durante la primera quincena de enero en Mendoza

Hallazgo de restos humanos en Maipú: apareció una pierna en un segundo rastrillaje

Detuvieron en Ciudad a un hombre acusado de abuso sexual tras el pedido de auxilio de una joven

Prisión preventiva para el dueño de OK Eventos por múltiples estafas en fiestas y eventos

LO QUE SE LEE AHORA
Accidente fatal en Guaymallén: un joven motociclista murió tras chocar con un auto
Grave

Accidente fatal en Guaymallén: un joven motociclista murió tras chocar con un auto

Las Más Leídas

Hallaron sin vida a una mujer y a su hijo de 7 años en un hotel.
Conmoción

Hallaron sin vida a una mujer y a su hijo de 7 años en un hotel: homicidio y suicidio, la principal hipótesis

Feroz cruce: qué le dijo Eduardo Feinmann a Pablo Echarri 
Se tiraron con de todo

Feroz cruce: qué le dijo Eduardo Feinmann a Pablo Echarri

Los siniestros se registraron en diversos puntos del territorio provincial, incluyendo Guaymallén, Maipú, Malargüe y Potrerillos 
Tragedias en las rutas

Nueve personas murieron en accidentes viales durante la primera quincena de enero en Mendoza

La Policía encabezó varios operativos en el Gran Mendoza. video
Patrullajes en el territorio

Gran Mendoza: 22 detenidos en distintos operativos policiales en las últimas horas

Qué revela la psicología sobre las personas que sienten celos
Prestá atención

Qué revela la psicología sobre las personas que sienten celos