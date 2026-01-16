Nueve personas murieron en accidentes viales durante la primera quincena de enero en Mendoza

Los siniestros se registraron en diversos puntos del territorio provincial, incluyendo Guaymallén, Maipú, Malargüe y Potrerillos

Durante la primera quincena de enero , nueve personas perdieron la vida como consecuencia de distintos accidentes viales ocurridos en la provincia de Mendoza . La grave situación generó alarma y preocupación entre la ciudadanía y los conductores. Un repaso de los accidentes de tránsito.

De acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Seguridad y Justicia , ocho víctimas fallecieron en el lugar de los hechos , mientras que una murió posteriormente en un hospital . Los siniestros se registraron en diversos puntos del territorio provincial, incluyendo Guaymallén, Maipú, Malargüe, Potrerillos y rutas nacionales clave.

Qué ocurrió Las Heras: fuerte impacto entre una moto y un auto dejó dos menores lesionados

El primer hecho trágico ocurrió el viernes 2 de enero por la tarde , en el departamento de Guaymallén . Un matrimonio circulaba en motocicleta por la Costanera cuando el conductor perdió el dominio del rodado y una de las ruedas impactó contra un cordón.

Como consecuencia del siniestro, el conductor falleció en el lugar , mientras que su esposa fue trasladada a un centro de salud con heridas de carácter superficial .

Accidente vial - 2 - ENERO Una pareja en moto protagonizó un accidente fatal en la Costanera

La víctima fatal fue identificada como Pedro Gómez, de 45 años, quien terminó dentro de una acequia y fue hallado sin vida por el personal de emergencias. La mujer, de 44 años, recibió asistencia médica en el lugar.

Choque frontal en Ruta 7: un fallecido y una mujer gravemente herida

Otro accidente fatal se produjo el martes 7 de enero, durante la tarde, sobre la Ruta Nacional 7, a la altura de la curva de Yeso, en la zona de Horcones.

Según la información oficial, un Renault Clio despistó e impactó de frente contra una camioneta de origen chileno que circulaba en sentido contrario. El choque frontal fue de extrema violencia.

accidente vial, ruta 7 El choque frontal ocurrió en la zona conocida como la curva de Yeso

El conductor argentino, de 40 años, falleció en el lugar. En tanto, la mujer que lo acompañaba sufrió lesiones graves y fue trasladada de urgencia al Hospital de Uspallata.

Vuelco mortal en Ruta 143: un joven falleció tras ser despedido del vehículo

El sábado 10 de enero por la mañana, se registró el tercer siniestro fatal del mes en la Ruta Nacional 143. El conductor de un Volkswagen Suran perdió el control del vehículo y volcó sobre el lateral este de la calzada.

Sin título Tras varios tumbos, el automóvil quedó con las cuatro ruedas hacia arriba

Tras varios tumbos, el automóvil quedó con las cuatro ruedas hacia arriba. El conductor, un hombre de 29 años, fue despedido a unos 20 metros del rodado y falleció en el lugar.

Violenta colisión en Maipú: murió una mujer de 30 años

Ese mismo sábado, pero durante la tarde, ocurrió otro hecho fatal en el departamento de Maipú. Un automóvil y un camión colisionaron violentamente en la intersección de Ruta 60 y Variante Palmira.

Como consecuencia del impacto, el conductor del auto fue internado en el Hospital Perrupato con heridas de gravedad, mientras que la acompañante, una mujer de 30 años, fue trasladada de urgencia al mismo centro asistencial.

Sin título (6) Ese mismo sábado, pero durante la tarde, ocurrió otro hecho fatal en el departamento de Maipú

Horas más tarde, se confirmó el fallecimiento de la joven, identificada como Estefanía Vanesa Brea, pese a los esfuerzos médicos.

Malargüe: dos mujeres murieron tras una maniobra imprudente

Durante la madrugada del domingo 11 de enero, el departamento de Malargüe se vio conmocionado por un trágico accidente ocurrido sobre la Ruta Nacional 40. El siniestro involucró a un Fiat Palio y una camioneta Toyota Hilux, que circulaban en el mismo sentido, de sur a norte, rumbo a San Rafael.

La investigación judicial determinó que el choque se produjo a raíz de una maniobra peligrosa realizada por el conductor de la camioneta.

sccidente vial fatal en malargue Como consecuencia del violento impacto, Vilma Guanco y la menor fallecieron en el lugar Foto: Ministerio de Seguridad de Mendoza.

El conductor de la Hilux, identificado como R. C., de 38 años, fue trasladado de urgencia al hospital Malargüe e ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI). En el vehículo viajaban además un adolescente de 17 años, Vilma Guanco (36) y una niña cuya identidad no fue difundida.

Como consecuencia del violento impacto, Vilma Guanco y la menor fallecieron en el lugar, pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia.

Potrerillos: un muerto y varios heridos en choque con un camionero alcoholizado

En la madrugada del lunes 12 de enero, en Potrerillos, sobre la Ruta Nacional 7, un joven de 28 años fue la principal víctima de un siniestro protagonizado por un camión Iveco y un automóvil Honda City, en el que viajaban varios ocupantes.

Accidente vial El siniestro fue protagonizado por un camión Iveco y un automóvil Honda City, en el que viajaban varios ocupantes

Tras el impacto, algunas personas quedaron atrapadas dentro del vehículo y se constató el fallecimiento de uno de los ocupantes, identificado como Walter Vera.

Desde el Ministerio de Seguridad confirmaron que el conductor del camión, identificado como J. P., se encontraba alcoholizado. El test de alcoholemia arrojó un resultado positivo de 0,71 gramos de alcohol en sangre.

El parte policial detalló que los demás ocupantes del Honda City sufrieron diversas lesiones:

L. C. presentó fractura de clavícula y fue derivado al Hospital Central .

La conductora sufrió politraumatismos y también fue trasladada al mismo nosocomio.

M. G. resultó con lesiones moderadas a graves .

Una menor de edad fue ingresada al hospital Notti con politraumatismos de consideración.

El conductor del camión, en tanto, no presentó lesiones.

2e7a9cc8-6fe7-46b2-b0e3-efeb450672c9 El conductor del camión, en tanto, no presentó lesiones

Motociclista perdió la vida tras chocar en solitario en San Rafael

El siniestro ocurrió el miércoles 14 de enero en el departamento de San Rafael. Un joven de 30 años circulaba con su motocicleta por Ruta 146 y el Puente del Río Diamante y, por causas que se están investigando, perdió el control del rodado e impactó contra el guardarraíl.

El siniestro se registró alrededor de las 19.55, y a pesar de la rápida intervención de los servicios de emergencias, el motociclista falleció en el lugar.

Personal de la Oficina Fiscal y Policía Científica trabajó en la escena para determinar la mecánica del accidente, en un hecho que se suma a la serie de siniestros viales con consecuencias fatales de los primeros días del año.

accidente vial, san rafael El trágico accidente vial ocurrió en Ruta 146 y Puente del Rio Diamante.

Víctima fatal en Guaymallén: un motociclista murió tras chocar con una camioneta

El último accidente vial de la primera quincena de enero se registró este miércoles por la noche, cuando una camioneta y una motocicleta colisionaron entre sí.

Alrededor de las 22.30 horas, en la intersección de calle Celestino Argumedo y Rodríguez, el conductor de una camioneta Ford F-100, identificado como C.S.Q., de 58 años, circulaba por la primera arteria en dirección Este a Oeste. Al intentar girar hacia el Sur por calle Rodríguez, impactó con una motocicleta Keller Crono Tuning 125 cc, que se desplazaba en sentido contrario.

policia, noche, patrulla El último accidente vial de la primera quincena de enero se registró este miércoles por la noche

Como consecuencia del violento impacto, el conductor de la motocicleta, identificado como Francisco Padilla Llanos, de 53 años, falleció en el lugar, pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia.

La seguidilla de accidentes fatales registrada durante la primera quincena de enero vuelve a poner en agenda la necesidad urgente de reforzar la conciencia vial en rutas y calles de Mendoza. La imprudencia al volante, el consumo de alcohol y las maniobras riesgosas aparecen como factores reiterados en varios de los siniestros, dejando un saldo irreparable de vidas perdidas y familias devastadas.

Desde los organismos oficiales insisten en la importancia de respetar las normas de tránsito, extremar las medidas de precaución y asumir la responsabilidad individual al conducir, especialmente en épocas de mayor circulación vehicular.