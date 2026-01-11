Tragedia y dolor en Malargüe: una mujer y una niña murieron en un choque sobre la Ruta 40

Malargüe: un fatal accidente ocurrido en el Puente del Matadero. Foto: Ministerio de Seguridad de Mendoza.

Por Celeste Funes







La Ruta Nacional 40 fue escenario de una tragedia vial durante la madrugada, cuando un violento accidente entre un automóvil y una camioneta provocó la muerte de dos mujeres en Malargüe. El hecho ocurrió cerca de las 5 de la mañana y dejó además varios heridos.

Choque fatal en Malargüe dejó dos fallecidas y varios heridos Según la información oficial, el hecho involucró a un automóvil Fiat Palio y una camioneta Toyota Hilux, que circulaban en el mismo sentido, de sur a norte, con dirección a la ciudad de San Rafael. Por razones que aún se investigan, ambos vehículos protagonizaron el impacto, que terminó con la camioneta debajo del puente de la Ruta 40 a la altura del kilómetro 2952,.

El Fiat Palio era conducido por V. M., una mujer de 30 años, quien sufrió politraumatismos leves con escoriaciones. El dosaje de alcohol realizado arrojó resultado negativo (0,00 g/L). En el vehículo viajaban además dos niñas, de 10 y 7 años, ambas sufrieron varias lesiones leves. Los ocupantes del automóvil se trasladaron por sus propios medios en un vehículo particular hasta el hospital local para recibir atención médica.

Por su parte, la camioneta Toyota Hilux era conducida por R. C., un hombre de 38 años, quien fue trasladado de urgencia al Hospital Malargüe e ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI). En el rodado viajaban como acompañantes un adolescente de 17 años, Vilma Guanco, de 36 años, y una niña, cuya identidad no fue informada oficialmente.

Como consecuencia del violento impacto, Vilma Guanco y la menor fallecieron en el lugar, pese a la rápida llegada de los servicios de emergencia. En tanto, el joven —según el parte médico— se encuentra en estado reservado y se prevé su traslado al Hospital Central, en la ciudad de Mendoza, para una atención de mayor complejidad. Al lugar del accidente vial arribaron ambulancias del servicio de emergencias, personal policial y efectivos de seguridad vial, quienes trabajaron en la asistencia de las víctimas, el ordenamiento del tránsito y las pericias correspondientes para determinar la mecánica del hecho.