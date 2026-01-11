11 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Accidente fatal

Tragedia y dolor en Malargüe: una mujer y una niña murieron en un choque sobre la Ruta 40

El accidente ocurrió en la madrugada en Malargüe, a la altura del Puente del Matadero. Un hombre permanece en estado reservado y un adolescente en grave estado.

Malargüe: un fatal accidente ocurrido en el Puente del Matadero.

Malargüe: un fatal accidente ocurrido en el Puente del Matadero.

Foto: Ministerio de Seguridad de Mendoza.
 Por Celeste Funes

La Ruta Nacional 40 fue escenario de una tragedia vial durante la madrugada, cuando un violento accidente entre un automóvil y una camioneta provocó la muerte de dos mujeres en Malargüe. El hecho ocurrió cerca de las 5 de la mañana y dejó además varios heridos.

Choque fatal en Malargüe dejó dos fallecidas y varios heridos

Según la información oficial, el hecho involucró a un automóvil Fiat Palio y una camioneta Toyota Hilux, que circulaban en el mismo sentido, de sur a norte, con dirección a la ciudad de San Rafael. Por razones que aún se investigan, ambos vehículos protagonizaron el impacto, que terminó con la camioneta debajo del puente de la Ruta 40 a la altura del kilómetro 2952,.

Lee además
Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 11 de enero de 2026.
FRONTERA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 11 de enero de 2026
Lautaro Escobar, uno de los referentes de las bajadas de río en Malargüe, explica por qué el rafting se vive como una experiencia única en la montaña mendocina.
destacado

Turismo aventura en Malargüe: rafting extremo, ríos de montaña y paisajes que desafían los sentidos

El Fiat Palio era conducido por V. M., una mujer de 30 años, quien sufrió politraumatismos leves con escoriaciones. El dosaje de alcohol realizado arrojó resultado negativo (0,00 g/L). En el vehículo viajaban además dos niñas, de 10 y 7 años, ambas sufrieron varias lesiones leves. Los ocupantes del automóvil se trasladaron por sus propios medios en un vehículo particular hasta el hospital local para recibir atención médica.

Por su parte, la camioneta Toyota Hilux era conducida por R. C., un hombre de 38 años, quien fue trasladado de urgencia al Hospital Malargüe e ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI). En el rodado viajaban como acompañantes un adolescente de 17 años, Vilma Guanco, de 36 años, y una niña, cuya identidad no fue informada oficialmente.

Como consecuencia del violento impacto, Vilma Guanco y la menor fallecieron en el lugar, pese a la rápida llegada de los servicios de emergencia. En tanto, el joven —según el parte médico— se encuentra en estado reservado y se prevé su traslado al Hospital Central, en la ciudad de Mendoza, para una atención de mayor complejidad.

Al lugar del accidente vial arribaron ambulancias del servicio de emergencias, personal policial y efectivos de seguridad vial, quienes trabajaron en la asistencia de las víctimas, el ordenamiento del tránsito y las pericias correspondientes para determinar la mecánica del hecho.

Temas
Seguí leyendo

Mendoza guarda un lugar mágico para descubrir este verano 2026

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 10 de enero de 2026

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 9 de enero de 2026

Temporal complica rutas turísticas y rurales en San Rafael y Malargüe

Fiesta Nacional del Chivo 2026: la grilla completa de artistas

Malargüe coronó a Lourdes Priscila Arroyo, como su flamante reina de la Vendimia

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 8 de enero de 2026

Malargüe: una mujer perdió el control del auto en Ruta 40 y volcó con sus tres hijas

LO QUE SE LEE AHORA
Lector de patentes y operativo policial: recuperaron una camioneta en San Martín tras una advertencia del CEO.
Denuncia activa

San Martín: recuperan una camioneta con pedido judicial gracias al lector de patentes del CEO

Las Más Leídas

Estafa millonaria al ex entrenador de Godoy Cruz Pedro Troglio.
Denuncia judicial

Ex entrenador de Godoy Cruz denunció una estafa inmobiliaria millonaria

Chile: sabias que ya no tenés que llenar un formulario para que tu auto cruce al vecino país
¡Atención mendocinos!

Chile: sabías que ya no tenés que llenar un formulario para que tu auto cruce al vecino país

Guía de precios para las vacaciones 2026: cuánto cuesta comer en Chile
GASTRONOMÍA CHILENA

Guía de precios para las vacaciones 2026: cuánto cuesta comer en Chile

El director de Asuntos Gubernamentales del Ministerio de Gobierno, Francisco Mondotte.
San Rafael

Profunda tristeza en la UCR por la pérdida personal que sufrió Francisco Mondotte

La mansión fue publicada por una reconocida inmobiliaria de Mendoza y se ofrece en 600.000 dólares
125 años de antigüedad

Qué pasó con la histórica mansión Cantú Notti en Guaymallén y por qué sigue en venta