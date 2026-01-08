8 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
FRONTERA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 8 de enero de 2026

El Paso Pehuenche es una opción importante en la conectividad entre Chile y Mendoza. Conocé el estado del Paso para este jueves 8 de enero de 2026.

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 8 de enero de 2026.

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 8 de enero de 2026.

Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Pehuenche, que conecta Argentina y Chile a través de la ruta 145, se encuentra habilitado al tránsito este jueves de enero de 8 a 20 horas, para todo tipo de vehículos, en ambos sentidos.

Este camino es una gran opción para unir la región y la provincia de Mendoza por Malargüe. Además, conecta con la localidad de Talca, al otro lado de la Cordillera, por ruta asfaltada.

Lee además
Ruta Nacional 145 Paso Pehuenche.
FRONTERA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 7 de enero de 2026
El Paso Pehuenche es una opción importante en la conectividad entre Chile y la provincia de Mendoza. 
FRONTERA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 6 de enero de 2026

La Ruta Nacional 145 permanece transitable con precaución, entre la localidad de Las Loicas y el límite internacional, por calzada en reparación en algunos sectores, acorde a lo informado por personal de Vialidad Nacional.

Cabe recordar que el horario de cruce por el paso fronterizo es el siguiente:

  • Salida de Argentina: de 09.00 a 18.00 horas
  • Ingreso a Argentina: de 09.00 a 19.00 horas

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Pehuenche

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno y portación de cadenas para el rodado.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Temas
Seguí leyendo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 5 de enero de 2026

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 4 de enero de 2026

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 3 de enero de 2026

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 2 de enero de 2026

Verano 2026: Cuál es el mejor paso para cruzar a Chile desde Mendoza

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 1 de enero de 2026

La herramienta clave para cruzar a Chile sin esperas y con datos en tiempo real

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 30 de diciembre de 2025

LO QUE SE LEE AHORA
Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 8 de enero de 2026
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 8 de enero de 2026

Las Más Leídas

Las autoridades piden consultar el estado del Paso Internacional Los Libertadores antes de viajar.
Prevención vial

Atención viajeros: el Paso Los Libertadores cerrará esta medianoche por pronóstico adverso

El choque frontal ocurrió en la zona conocida como la curva de Yeso
Tránsito complicado

Fatal accidente en Ruta 7: un argentino murió tras un choque frontal en Horcones

Tras el ataque, fue trasladado de urgencia al hospital Central, donde permaneció internado en terapia intensiva
A causa de la gravedad de las lesiones

Falleció el joven de 19 años que fue atropellado en Guaymallén y agravaron la imputación para los acusados

Un afortunado apostador se llevó un impresionante premio de más de 1.800 millones en el Quini 6.
Juegos de azar

De dónde es y a qué números jugó el ganador de los 1.800 millones en el Quini 6

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 8 de enero de 2026
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 8 de enero de 2026