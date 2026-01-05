5 de enero de 2026
{}
FRONTERA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 5 de enero de 2026

El Paso Pehuenche es una opción importante en la conectividad entre Chile y Mendoza. Conocé el estado del Paso para este lunes 5 de enero de 2026.

Paso Pehuenche, al sur de la provincia de Mendoza.

Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Pehuenche, que conecta Argentina y Chile a través de la ruta 145, se encuentra habilitado al tránsito este lunes 5 de enero de 8 a 20 horas, para todo tipo de vehículos, en ambos sentidos.

Este camino es una gran opción para unir la región y la provincia de Mendoza por Malargüe. Además, conecta con la localidad de Talca, al otro lado de la Cordillera, por ruta asfaltada.

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy 25 de diciembre.
FRONTERA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 4 de enero de 2026
Ruta Nacional 145 Paso Pehuenche.
FRONTERA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 3 de enero de 2026

La Ruta Nacional 145 permanece transitable con precaución, entre la localidad de Las Loicas y el límite internacional, por calzada en reparación en algunos sectores, acorde a lo informado por personal de Vialidad Nacional.

Cabe recordar que el horario de cruce por el paso fronterizo es el siguiente:

  • Salida de Argentina: de 09.00 a 18.00 horas
  • Ingreso a Argentina: de 09.00 a 19.00 horas

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Pehuenche

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno y portación de cadenas para el rodado.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

