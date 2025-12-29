29 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
FRONTERA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 29 de diciembre de 2025

El Paso Pehuenche es una opción importante en la conectividad entre Chile y Mendoza. Conocé el estado del Paso para este lunes 29 de diciembre.

Ruta Nacional 145 Paso Pehuenche.

Ruta Nacional 145 Paso Pehuenche.

Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Pehuenche, que conecta Argentina y Chile a través de la ruta 145, se encuentra habilitado al tránsito este lunes 29 de diciembre de 09.00 a 18.00 horas, para todo tipo de vehículos, en ambos sentidos.

Este camino es una gran opción para unir la región y la provincia de Mendoza por Malargüe. Además, conecta con la localidad de Talca, al otro lado de la Cordillera, por ruta asfaltada.

Lee además
Buen tiempo y cruce internacional habilitado, este domingo 28 de diciembre.
Frontera

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 28 de diciembre
Paso Pehuenche, habilitado este sábado 27 de diciembre.
FRONTERA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy sábado 27 de diciembre 2025

La Ruta Nacional 145 permanece transitable con precaución, entre la localidad de Las Loicas y el límite internacional, por calzada en reparación en algunos sectores, acorde a lo informado por personal de Vialidad Nacional.

Cabe recordar que el horario de cruce por el paso fronterizo es el siguiente:

  • Salida de Argentina: de 09.00 a 18.00 horas
  • Ingreso a Argentina: de 09.00 a 19.00 horas

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Pehuenche

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno y portación de cadenas para el rodado.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Temas
Seguí leyendo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy viernes 26 de diciembre 2025

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy jueves 25 de diciembre 2025

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy miércoles 24 de diciembre 2025

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy martes 23 de diciembre 2025

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy lunes 22 de diciembre 2025

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy sábado 20 de diciembre 2025

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy viernes 19 de diciembre 2025

Caluroso y tormentas aisladas, el pronóstico del tiempo para este lunes en Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
Resultados del Quini 6 hoy domingo 28 de diciembre: números ganadores del sorteo 3334
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy domingo 28 de diciembre: números ganadores del sorteo 3334

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2408 y números ganadores del domingo 28 de diciembre
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2408 y números ganadores del domingo 28 de diciembre

Así está el Paso Internacional Los Libertadores este domingo 28 de diciembre.
Alta montaña

Paso Internacional Los Libertadores: demoras y filas kilométricas para cruzar a Chile

Cuál es el formulario de ingreso obligatorio para cruzar a Chile
Atención

Cuál es el formulario de ingreso obligatorio para cruzar a Chile

Vacaciones de verano 2026: cuánto cuesta alquilar una cabaña en la provincia de Mendoza
A TENER EN CUENTA

Vacaciones de verano 2026: cuánto cuesta alquilar una cabaña en la provincia de Mendoza

Ruta Nacional 143: en detalle, las obras, montos y plazos de una reconstrucción clave para el Sur provincial
reclamada

Ruta Nacional 143: en detalle, las obras, montos y plazos de una reconstrucción clave para el Sur provincial