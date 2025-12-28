Vacacionaban en Chile y les robaron la camioneta: el mal momento de una familia mendocina

El hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo en Bosques de Montemar, Concón

Una familia mendocina vivió un angustiante episodio de inseguridad en Chile , luego de que delincuentes robaran su camioneta mientras se encontraban de vacaciones en Concón . El hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo y generó preocupación tanto por el delito como por las demoras en la atención policial .

Los damnificados, oriundos del departamento de Godoy Cruz , habían llegado a Chile alrededor de las 21 del sábado para vacacionar en la zona de Bosques de Montemar . Según relataron a Sitio Andino, la camioneta Toyota SW4 blanca, dominio AC 861 RV , quedó estacionada frente al edificio donde se alojaba la familia.

Sin embargo, cerca de las 5 de la madrugada del domingo , al mirar por la ventana del departamento se encontraron con la peor noticia: el vehículo ya no estaba .

Tras advertir el robo , intentaron comunicarse en reiteradas oportunidades con Carabineros , aunque no obtuvieron respuesta telefónica. Ante esta situación, decidieron dirigirse directamente a la Comisaría , donde el trámite se extendió por varias horas.

"Luego de cinco horas pudimos retirarnos de la comisaría con la denuncia realizada. Además del tiempo de demora, tenían problemas con el sistema porque no permitía cargar un documento extranjero. Si no ponían un RUT chileno, no les dejaba continuar", explicó el dueño de la camioneta.

bosques-de-montemar-chile-robo Actualmente, la familia permanece en Chile a la espera de la entrega formal de la denuncia

Actualmente, la familia permanece en Chile a la espera de la entrega formal de la denuncia, que podría concretarse recién entre jueves o viernes. Este documento es clave para poder iniciar el trámite ante la aseguradora del vehículo.

Desde la comisaría les indicaron que se encargarían de la búsqueda y que se comunicarían ante cualquier novedad.

"Sentimos falta de urgencia"

El damnificado expresó su malestar por la situación y la respuesta recibida: "Nos quedamos con la sensación de falta de urgencia en emitir el encargo nacional de búsqueda. Solemos venir seguido a esta zona porque siempre fue considerada más tranquila, pero esto ya escaló a otro nivel".

Además, remarcó que viajaban con un bebé de un año, por lo que dentro del vehículo robado se encontraba una butaca infantil, lo que agrava aún más el impacto del robo.

Otro robo a turistas mendocinos en La Serena

Este hecho no fue un caso aislado. En las últimas horas, otra familia mendocina sufrió el robo de su camioneta en La Serena, en la zona de Avenida del Mar, uno de los sectores turísticos más concurridos.

En este segundo episodio, tres delincuentes actuaron a plena luz del día, mientras los propietarios se encontraban realizando compras en un local cercano. Con rapidez y coordinación, pusieron el vehículo en marcha y escaparon.

la serena chile 2

La camioneta sustraída fue una Toyota gris, patente argentina AF946SU, perteneciente a una familia oriunda del departamento de Maipú.

Ambos episodios refuerzan la preocupación de los turistas argentinos, especialmente mendocinos, por la inseguridad en destinos turísticos chilenos, un fenómeno que viene repitiéndose durante la temporada alta y genera alarma entre quienes eligen el país vecino para vacacionar.