29 de diciembre de 2025
{}
Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 29 de diciembre de 2025

Revisá si el Paso Los Libertadores que lleva a Chile está abierto hoy. Información oficial, demoras, tiempo y horarios. Actualización en tiempo real.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 29 de diciembre.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 29 de diciembre.

Foto: Gentileza Vialidad Nacional

El pronóstico para la alta montaña indica día ventoso. Las temperaturas en la mañana en las localidades cordilleranas son de 9º en Uspallata, 4° en Punta de Vacas, -1º en Puente del Inca y -2° en Las Cuevas.

Así está el Paso Internacional Los Libertadores este domingo 28 de diciembre.
Alta montaña

Paso Internacional Los Libertadores: demoras y filas kilométricas para cruzar a Chile
El sábado se registraron algunas demoras en el cruce internacional.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 28 de diciembre

Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera entre la provincia de Mendoza y el vecino país.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

Temas
Tras activar un "pulmón" de estacionamiento, se descomprime el tránsito en el Paso a Chile

Paso Internacional Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 27 de diciembre

Paso Internacional Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 26 de diciembre

Paso a Chile: de cuánto es la demora para cruzar al vecino país este jueves

Paso Internacional Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 25 de diciembre

Atención viajeros: cambios en el Paso a Chile afectarán la atención en la Aduana

Paso Internacional Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 24 de diciembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 23 de diciembre

Resultados del Quini 6 hoy domingo 28 de diciembre: números ganadores del sorteo 3334
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy domingo 28 de diciembre: números ganadores del sorteo 3334

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2408 y números ganadores del domingo 28 de diciembre
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2408 y números ganadores del domingo 28 de diciembre

Así está el Paso Internacional Los Libertadores este domingo 28 de diciembre.
Alta montaña

Paso Internacional Los Libertadores: demoras y filas kilométricas para cruzar a Chile

Cuál es el formulario de ingreso obligatorio para cruzar a Chile
Atención

Cuál es el formulario de ingreso obligatorio para cruzar a Chile

Vacaciones de verano 2026: cuánto cuesta alquilar una cabaña en la provincia de Mendoza
A TENER EN CUENTA

Vacaciones de verano 2026: cuánto cuesta alquilar una cabaña en la provincia de Mendoza

Ruta Nacional 143: en detalle, las obras, montos y plazos de una reconstrucción clave para el Sur provincial
reclamada

Ruta Nacional 143: en detalle, las obras, montos y plazos de una reconstrucción clave para el Sur provincial