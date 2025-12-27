27 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
ALTA MONTAÑA

Paso Internacional Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 27 de diciembre

Revisá si el Paso Internacional Los Libertadores que lleva a Chile está abierto hoy. Información oficial, demoras, tiempo y horarios.

Paso Internacional Los Libertadores.

Paso Internacional Los Libertadores.

Foto: Gentileza
Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Internacional Los Libertadores, que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7, se encuentra habilitado este sábado 27 de diciembre, las 24 horas, en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos, según informaron desde la Coordinación Argentina.

El pronóstico para alta montaña indica cielo despejado a algo nublado durante toda la jornada. Algo ventoso. Las temperaturas en la mañana en las localidades cordilleranas son de 9º en Uspallata, 4° en Punta de Vacas, -1º en Puente del Inca y -2° en Las Cuevas.

Lee además
Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 26 de diciembre.
ALTA MONTAÑA

Paso Internacional Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 26 de diciembre
Paso Internacional Los Libertadores: de cuánto es la demora para cruzar al vecino país este jueves.
Alta Montaña

Paso a Chile: de cuánto es la demora para cruzar al vecino país este jueves

Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera entre la provincia de Mendoza y el vecino país.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

Temas
Seguí leyendo

Paso Internacional Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 25 de diciembre

Atención viajeros: cambios en el Paso a Chile afectarán la atención en la Aduana

Paso Internacional Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 24 de diciembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 23 de diciembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 22 de diciembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 21 de diciembre

Viajar a Chile: advierten demoras importantes en el Paso Internacional Los Libertadores

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 20 de diciembre

LO QUE SE LEE AHORA
Seguirá el calor en Mendoza, pero bajará un poco la temperatura.
El clima

Descenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este sábado en Mendoza

Las Más Leídas

A 8 horas de Mendoza, el destino de playa que promete seguridad y buen precio
para tener en cuenta

A 8 horas de Mendoza, el destino de playa que promete seguridad y buen precio

Finalizaron las primeras obras en el Ecoparque de Mendoza: mirá las fotos
Cómo está hoy el predio

Finalizaron las primeras obras en el Ecoparque de Mendoza: mirá las fotos

A diferencia de las elecciones de octubre, en los municipios que se votará en febrero, el PJ irá divido 
Ruptura

Elecciones municipales en Mendoza: el PJ se divide y el kirchnerismo va con candidatos propios

De qué murió Daniel Piazolla: hijo de Astor Piazzolla video
Legado Piazzolla

De qué murió Daniel Piazolla: hijo de Astor Piazzolla

El Gobierno nacional oficializó un aumento de $8.500 para jubilados en enero 2026
ANSES

El Gobierno nacional oficializó un aumento de $8.500 para jubilados en enero 2026