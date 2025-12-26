26 de diciembre de 2025
De qué murió Daniel Piazolla: hijo de Astor Piazzolla

La muerte del músico argentino, Daniel Piazzolla, sacude al mundo del tango. Un artista de perfil bajo pero gran talento.

 Por Analía Martín

La noticia sacudió al ambiente cultural argentino: el tango despide a Daniel Piazzolla, músico de perfil bajo pero decisivo en la historia cultural del país. Hijo de Astor Piazzolla, supo construir un camino propio, lejos del ruido mediático, con una relación profunda y compleja con la música que transformó para siempre al género.

Durante años, su nombre apareció ligado al legado familiar, aunque él eligió habitar otro lugar. El tango fue para Daniel Piazzolla un espacio de trabajo, memoria y creatividad. Tras largos años de convivir con Epoc, finalmente la muerte lo encontró a los 70 años. Una gran trayectoria silenciosa pero muy influyente.

Daniel Piazzolla
Daniel Piazzolla, hijo de Ástor Piazzolla y gran músico del tango argentino

El músico que convivió con el genio

Nacido en Buenos Aires en 1945, Daniel Hugo Piazzolla creció en un hogar atravesado por la creación permanente. La figura de Astor imponía un clima casi sagrado alrededor del acto de componer, al punto de que el silencio era una regla doméstica. Esa infancia marcó su relación con la música y con el tango como lenguaje vivo.

Con el correr de los años, Daniel fue parte activa de una de las etapas más audaces de su padre. Integró el Octeto Electrónico en los años setenta, tocando sintetizadores y percusión, en un proyecto que sacudió al tango tradicional. Ese laboratorio sonoro amplió los límites del género y también puso a prueba vínculos personales.

El tango, entre peleas y reencuentros

El Octeto Electrónico de Astor Piazzolla representó una de las etapas más audaces y resistidas del tango moderno. Lejos de las formaciones tradicionales, el proyecto incorporó instrumentos eléctricos, sintetizadores, estructuras rítmicas vinculadas al jazz contemporáneo y una concepción sonora que descolocó tanto al público tanguero como a la crítica especializada. Ese espacio funcionó como un verdadero laboratorio musical, donde el tango dejó de pensarse como un género cerrado y comenzó a dialogar abiertamente con otros lenguajes de su tiempo. Daniel Piazzolla participó activamente de esa experiencia, no desde un rol simbólico, sino como músico involucrado en la búsqueda estética y en la dinámica cotidiana del grupo.

Ástor Pizzolla y su hijo Daniel
La relación entre padre e hijo no estuvo exenta de conflictos. Daniel contó en varias ocasiones que pasaron 12 años sin verse, tras fuertes discusiones artísticas. El desacuerdo por el rumbo musical del Octeto marcó una distancia dolorosa, aunque nunca rompió el afecto entre ambos.

El reencuentro llegó cuando Astor ya estaba enfermo y tuvo un valor profundamente simbólico. Compartieron el último Día del Padre antes de la muerte del creador del Nuevo Tango en 1992. Ese cierre íntimo quedó grabado como una de las escenas más emotivas de su historia personal.

Un legado discreto pero esencial

Tras su salida de los grandes escenarios, Daniel Piazzolla se dedicó a preservar y difundir la obra paterna desde un lugar menos visible. Colaboró en documentales, organizó homenajes y trabajó en proyectos propios, como el álbum Piazzolla por Piazzolla. Su mirada evitó el tributo solemne y apostó por el rigor musical.

Hincha fanático de River y enamorado de Nueva York, eligió Villa La Angostura como su refugio definitivo. Allí llevaba una vida tranquila, lejos del centro porteño y del brillo artístico. Daniel Piazzolla fue, ante todo, un músico que entendió el peso de la herencia y decidió honrarla sin estridencias. Su muerte deja un vacío silencioso, pero también una referencia clave para entender cómo el tango dialogó con la modernidad desde adentro.

