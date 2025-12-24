Encontraron al actor Tylor Chase, exestrella de Nickelodeon, en estado crítico

La repercusión en torno a la aparición del exactor de Nickelodeon, Tylor Chase, se debe a la preocupante situación en la que se encuentra . Se viralizaron las imágenes que generaron preocupación y alarma tanto del público como de sus excompañeros de elenco. El actor, que alcanzó la fama en la adolescencia, fue visto en una situación de calle.

Las imágenes de Tylor Chase recorrieron TikTok y otras redes sociales en cuestión de horas. El contraste entre su pasado como estrella juvenil y su presente encendió las alarmas entre fanáticos y colegas . En los videos se lo ve deambulando por las calles de California, con un aspecto desaliñado que despertó todo tipo de especulaciones.

Chase fue parte de una generación que marcó a miles de chicos a mediados de los 2000. Su rol en Manual de supervivencia escolar de Ned lo convirtió en un rostro habitual de Nickelodeon y le abrió las puertas a otras producciones televisivas. Sin embargo, tras el final de la serie, su carrera comenzó a diluirse y su exposición mediática fue cada vez menor.

Con el correr de los días, surgieron versiones contrapuestas sobre la situación real del actor. Desde su entorno familiar señalaron que atraviesa problemas de salud mental desde hace años , lo que habría dificultado la continuidad de tratamientos médicos. Incluso se pidió públicamente no impulsar campañas económicas sin un seguimiento profesional adecuado.

Por su parte, Tylor Chase negó estar completamente en situación de calle y aseguró contar con ayuda de amigos y familiares. El actor afirmó que recibe asistencia habitacional y que su realidad no es la que muchos interpretan en redes, aunque reconoció atravesar un momento personal complejo. Las autoridades locales confirmaron que mantiene contacto con equipos de asistencia social.

En medio de la preocupación generalizada, un excompañero de Nickelodeon decidió involucrarse de manera directa. Daniel Curtis Lee, colega de Chase en la serie que los hizo famosos, protagonizó un emotivo reencuentro que fue compartido en redes sociales. Lo acompañó, le dio alojamiento temporal y comenzó a gestionar ayuda profesional.

El gesto fue celebrado por los fans y por otras figuras del ambiente artístico. Según trascendió, Lee intenta organizar un fideicomiso para financiar un tratamiento a largo plazo. La iniciativa busca ofrecer al actor una salida sostenible y alejada del asistencialismo improvisado.

Tylor Chase nació en Arizona y comenzó a actuar desde muy joven. Además de su paso por Nickelodeon, tuvo participaciones en series populares y proyectos independientes. Tras 2007, su presencia en la industria se volvió esporádica, con incursiones en contenidos digitales y expresiones artísticas vinculadas a la poesía.