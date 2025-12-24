24 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Farándula internacional

Encontraron al actor Tylor Chase, exestrella de Nickelodeon, en estado crítico

El actor Tylor Chase, recordado por Nickelodeon, vuelve al centro de la escena tras imágenes virales que reavivan interrogantes sobre su presente.

Encontraron a Tylor Chase, exestrella de Nickelodeon, en estado crítico

Encontraron a Tylor Chase, exestrella de Nickelodeon, en estado crítico

 Por Analía Martín

La repercusión en torno a la aparición del exactor de Nickelodeon, Tylor Chase, se debe a la preocupante situación en la que se encuentra. Se viralizaron las imágenes que generaron preocupación y alarma tanto del público como de sus excompañeros de elenco. El actor, que alcanzó la fama en la adolescencia, fue visto en una situación de calle.

De figura de Nickelodeon a una imagen que impacta

Las imágenes de Tylor Chase recorrieron TikTok y otras redes sociales en cuestión de horas. El contraste entre su pasado como estrella juvenil y su presente encendió las alarmas entre fanáticos y colegas. En los videos se lo ve deambulando por las calles de California, con un aspecto desaliñado que despertó todo tipo de especulaciones.

Lee además
El conocido director Rob Reiner tenía 78 años y su esposa, Michele, 68.
Dolor en Hollywood

Murió el director Rob Reiner y su esposa en Los Ángeles: investigan un aparente homicidio
La frase de Sofía La Reini Gonet que hizo a Germán Martitegui ponerse colorado como tomate video
Momento viral

La frase de Sofía "La Reini" Gonet que hizo a Germán Martitegui ponerse colorado como tomate

Chase fue parte de una generación que marcó a miles de chicos a mediados de los 2000. Su rol en Manual de supervivencia escolar de Ned lo convirtió en un rostro habitual de Nickelodeon y le abrió las puertas a otras producciones televisivas. Sin embargo, tras el final de la serie, su carrera comenzó a diluirse y su exposición mediática fue cada vez menor.

Embed

El actor, su salud y las versiones cruzadas

Con el correr de los días, surgieron versiones contrapuestas sobre la situación real del actor. Desde su entorno familiar señalaron que atraviesa problemas de salud mental desde hace años, lo que habría dificultado la continuidad de tratamientos médicos. Incluso se pidió públicamente no impulsar campañas económicas sin un seguimiento profesional adecuado.

Por su parte, Tylor Chase negó estar completamente en situación de calle y aseguró contar con ayuda de amigos y familiares. El actor afirmó que recibe asistencia habitacional y que su realidad no es la que muchos interpretan en redes, aunque reconoció atravesar un momento personal complejo. Las autoridades locales confirmaron que mantiene contacto con equipos de asistencia social.

El gesto solidario que reavivó la esperanza

En medio de la preocupación generalizada, un excompañero de Nickelodeon decidió involucrarse de manera directa. Daniel Curtis Lee, colega de Chase en la serie que los hizo famosos, protagonizó un emotivo reencuentro que fue compartido en redes sociales. Lo acompañó, le dio alojamiento temporal y comenzó a gestionar ayuda profesional.

Embed

El gesto fue celebrado por los fans y por otras figuras del ambiente artístico. Según trascendió, Lee intenta organizar un fideicomiso para financiar un tratamiento a largo plazo. La iniciativa busca ofrecer al actor una salida sostenible y alejada del asistencialismo improvisado.

Tylor Chase nació en Arizona y comenzó a actuar desde muy joven. Además de su paso por Nickelodeon, tuvo participaciones en series populares y proyectos independientes. Tras 2007, su presencia en la industria se volvió esporádica, con incursiones en contenidos digitales y expresiones artísticas vinculadas a la poesía.

Temas
Seguí leyendo

Quiénes ganaron las medallas en MasterChef Celebrity y qué participante quedó en peligro

Rechazaron reabrir la causa por abuso sexual contra Pepe Cibrián Campoy

El exabogado de Wanda Nara, Nicolás Payarola, pasará la nochebuena en la cárcel

Qué le pasó a Matías Alé y por qué fue internado de urgencia

A este famoso de MasterChef Celebrity le llenaron la cara de dedos en las devoluciones

El picante desafío de MasterChef Celebrity que entregó los delantales grises más fáciles

Tini Stoessel fue operada tras el recital en Ferro: qué le pasó

Wanda Nara puso a la venta ropa usada de lujo y generó indignación en redes

LO QUE SE LEE AHORA
Quiénes ganaron las medallas en MasterChef Celebrity y qué participantes quedaron en peligro
Desafío nuevo

Quiénes ganaron las medallas en MasterChef Celebrity y qué participante quedó en peligro

Las Más Leídas

Mendoza inicia la reconstrucción de la Ruta Nacional 143 que une San Rafael y San Carlos
Plazos, tramos e inversión

Mendoza inicia la reconstrucción de la Ruta Nacional 143 que une San Rafael y San Carlos

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 24 de diciembre: números ganadores del sorteo 3333
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 24 de diciembre: números ganadores del sorteo 3333

Cañada Seca estrena su nueva costanera en San Rafael, un espacio pensado para el disfrute de todos video
A orillas del Atuel

Cañada Seca estrena su nueva costanera en San Rafael, un espacio pensado para el disfrute de todos

El deportista atraviesa horas decisivas
Esperanza y cautela

Qué dicen los médicos sobre el estado de salud de Juan Cruz Yacopini

A cuánto se irá el boleto de transporte en Mendoza con el próximo aumento.
A RECALCULAR

A tener en cuenta: el boleto de micro volverá a aumentar en Mendoza