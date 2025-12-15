Murió el director Rob Reiner y su esposa en Los Ángeles: investigan un aparente homicidio

El mundo del cine y la cultura se encuentra conmocionado tras conocerse que el reconocido director Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner fueron encontrados sin vida el domingo en su residencia de Brentwood, Los Ángeles . La investigación se ha iniciado como un aparente homicidio , y las autoridades trabajan para esclarecer las circunstancias del hallazgo.

"Cuando Harry conoció a Sally", "Misery" y "La princesa prometida" son algunas de las películas dirigidas por Rob Reiner más conocidas .

Según reportes de medios internacionales, dos personas —un hombre de 78 años y una mujer de 68— fueron halladas muertas con heridas compatibles con arma blanca en el interior de la casa ubicada en el barrio de Brentwood , en el oeste de Los Ángeles . Bomberos y paramédicos del Los Angeles Fire Department respondieron a una llamada de emergencia alrededor de las 15:30 local , y tras ingresar al domicilio se encontraron con los cuerpos dentro de la vivienda.

Las primeras investigaciones de la Policía de Los Ángeles (LAPD) se encuadran como una posible investigación de homicidio . La división de Robbery-Homicide de la LAPD fue asignada al caso, y líderes del departamento se encuentran trabajando en el domicilio, aunque hasta el momento no hay un sospechoso oficialmente identificado ni personas detenidas , según fuentes oficiales.

Poco después del hallazgo, medios como AP News y The Guardian confirmaron que las víctimas eran efectivamente Rob Reiner y su esposa, Michele Singer Reiner. Reiner, de 78 años, fue un influyente director, actor, productor y guionista que marcó varias décadas del cine estadounidense. El Washington Post también detalló que ambos presentaban heridas por arma blanca, aunque las causas formales de la muerte siguen bajo investigación forense.

Sospechas y contexto familiar

Si bien las autoridades no han confirmado públicamente a un sospechoso, diversas fuentes cercanas a la familia han indicado que el hijo menor de la pareja, Nick Reiner, de 32 años, está siendo cuestionado o interrogado por la policía en relación con los hechos, debido a versiones de fuentes periodísticas que han circulado en varios medios.

rob reiner y su hijo nick reiner Rob Reiner y su hijo, Nick, el principal sospechoso del crimen. Foto: Web

Nick ha hablado públicamente en el pasado sobre su lucha contra la adicción a las drogas y periodos de falta de vivienda, información que ha sido retomada a partir de publicaciones especializadas que cubren la vida de la familia.

La ausencia de señales claras de entrada forzada y la presencia policial constante en el lugar forman parte de la pesquisa activa en la residencia de Reiner y Singer.

Vida y trayectoria de Rob Reiner

Nacido el 6 de marzo de 1947 en Nueva York, Rob Reiner pasó de la actuación a la dirección con gran éxito. Su carrera se destacó tanto frente a las cámaras como detrás de ellas. Saltó a la fama por su papel como Mike “Meathead” Stivic en la emblemática serie "All in the Family" y, posteriormente, dirigió clásicos del cine como "This Is Spinal Tap" (1984), "Stand by Me" (1986), "The Princess Bride" (1987), "When Harry Met Sally" (1989), "Misery" (1990) y "A Few Good Men" (1992).

image Cuando Harry conoció a Sally, película dirigida por Rob Reiner. Foto: Castle Rock Entertainment, Nelson Entertainment

Reiner y Michele Singer se conocieron en 1989 durante la producción de "When Harry Met Sally" y se casaron ese mismo año. Michele, de 68 años, trabajó como fotógrafa y colaboradora en distintos proyectos sociales y culturales, y juntos compartieron casi cuatro décadas de vida, con tres hijos.

Desde que se conoció la noticia, figuras del mundo del entretenimiento, autoridades locales y colegas han expresado su consternación por lo ocurrido. Voces destacadas han remarcado la trayectoria cinematográfica de Reiner, su compromiso con causas sociales y su influencia en generaciones de cineastas y espectadores.