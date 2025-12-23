23 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Noche complicada

El picante desafío de MasterChef Celebrity que entregó los delantales grises más fáciles

El reality MasterChef Celebrity dejó nuevos delantales grises, famosos que subieron al balcón y una gala cargada de espíritu navideño. Mirá todos los detalles.

Por Juan Pablo Strappazzon

Este lunes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. Tras una nueva gala, quedaron definidos los famosos que recibieron los delantales grises y quiénes lograron subir al balcón.

Todo lo que pasó en MasterChef Celebrity este lunes 22 de diciembre

Las hornallas de MasterChef Celebrity volvieron a encenderse este lunes en una gala atravesada por el espíritu navideño. En esta ocasión, los participantes debieron preparar un pino de estrellas de galletitas de Navidad en apenas 60 minutos.

Lejos de ser una prueba sencilla, el desafío se convirtió en uno de los más complicados de lo que va del programa. La mayoría tuvo serias dificultades para terminar sus platos, mientras que solo dos famosos (Evangelina y Miguel Ángel) lograron sorprender al jurado con sus preparaciones.

Embed - La divertida reacción de Susana tras tener el delantal gris con Momi y Andy - Masterchef Celebrity

Famosos que subieron al balcón

  • Evangelina Anderson
  • Miguel Ángel Rodríguez
  • Sofía Martínez
  • Marixa Balli

Participantes que quedaron con delantal gris

  • Andy Chango
  • Momi Giardina
  • Susana Roccasalvo

