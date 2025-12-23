El picante desafío de MasterChef Celebrity que entregó los delantales grises más fáciles

Por Juan Pablo Strappazzon







Este lunes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. Tras una nueva gala, quedaron definidos los famosos que recibieron los delantales grises y quiénes lograron subir al balcón.

Todo lo que pasó en MasterChef Celebrity este lunes 22 de diciembre Las hornallas de MasterChef Celebrity volvieron a encenderse este lunes en una gala atravesada por el espíritu navideño. En esta ocasión, los participantes debieron preparar un pino de estrellas de galletitas de Navidad en apenas 60 minutos.

Lejos de ser una prueba sencilla, el desafío se convirtió en uno de los más complicados de lo que va del programa. La mayoría tuvo serias dificultades para terminar sus platos, mientras que solo dos famosos (Evangelina y Miguel Ángel) lograron sorprender al jurado con sus preparaciones.

Evangelina Anderson

Miguel Ángel Rodríguez

Sofía Martínez

Marixa Balli Participantes que quedaron con delantal gris Andy Chango

Momi Giardina

Susana Roccasalvo