La frase de Sofía "La Reini" Gonet que hizo a Germán Martitegui ponerse colorado como tomate

Por Juan Pablo Strappazzon







Este martes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, Sofía “La Reini” Gonet sorprendió a todos al lanzarle un comentario picante a Germán Martitegui que lo hizo ponerse colorado.

Sofi “La Reini” Gonet, MasterChef Celebrity Qué le dijo Sofía “La Reini” Gonet a Germán Martitegui que se volvió viral en MasterChef Qué le dijo Sofía “La Reini” Gonet a Germán Martitegui Durante la recorrida del jurado por las cocinas para evaluar cada preparación, Germán Martitegui se detuvo en el puesto de Sofía “La Reini” Gonet con la intención de hacer una devolución técnica. Lo que no esperaba era el giro inesperado que iba a tomar el intercambio.

Con el chef atento a su trabajo, la participante aprovechó el momento para soltar un comentario directo. “Última pregunta”, advirtió primero, antes de disparar sin rodeos: “¿Qué hacés el viernes a la noche?”.

Embed - La Reini sorprendió a Germán con una pregunta inesperada: "Lo dejé mudo" - Masterchef Celebrity La frase dejó a Martitegui completamente descolocado. Serio y en silencio, el jurado la miró fijamente durante unos segundos, mientras el clima se llenaba de incomodidad, y optó por retirarse sin responder. Lejos de incomodarse, La Reini celebró la escena fiel a su estilo: “Lo dejé mudo”, dijo, guiñando a cámara con complicidad. Y cerró con una reflexión tan espontánea como segura: “Y bueno chicas, hay que mandarse en esta vida”. / NA

