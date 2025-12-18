Una ex participante de MasterChef Celebrity destapó la olla y le dio con todo a Germán Martitegui

Por Juan Pablo Strappazzon







En las últimas horas, Germán Martitegui quedó en el centro de la polémica tras los recientes dichos de una ex participante de MasterChef Celebrity. Las declaraciones se viralizaron rápidamente en redes sociales. En esta nota, te contamos quién es y lo que dijo.

Fuerte descargo de una ex participante de MasterChef Celebrity contra Martitegui En una charla realizada por streaming, Micaela Viciconte recordó su participación en MasterChef Celebrity entre 2021 y 2022. La exganadora del certamen repasó uno de los momentos más tensos que vivió en el programa y apuntó directamente contra Germán Martitegui.

“Con Martitegui tuve como una pelea”, expresó, antes de profundizar en cómo se dio el cruce: “No, sí, nos re puteamos porque él me decía que tenía mucho ajo y yo le decía que no tenía mucho ajo en una comida”.

Sin título Micaela Viciconte recordó su paso por MasterChef Celebrity y apuntó contra Germán Martitegui Lejos de cambiar su postura con el paso del tiempo, Viciconte reafirmó su desacuerdo con la devolución del jurado. “No, no tiene razón. Tenía razón yo. Si yo lo cociné”, aseguró con convicción ante los conductores. Además, señaló que el conflicto iba más allá de lo culinario y tenía que ver con una preferencia personal del chef: “El tema es que a Martitegui no le gusta el ajo. Entonces, empecemos por ahí”. / Infobae

Embed Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.