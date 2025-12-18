18 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
No se guardó nada

Una ex participante de MasterChef Celebrity destapó la olla y le dio con todo a Germán Martitegui

Germán Martitegui quedó en el centro de la polémica tras los dichos de una ex participante de MasterChef Celebrity. Te contamos quién es y qué dijo.

Una ex participante de MasterChef Celebrity destapó la olla y le dio con todo a Germán Martitegui

Una ex participante de MasterChef Celebrity destapó la olla y le dio con todo a Germán Martitegui

 Por Juan Pablo Strappazzon

En las últimas horas, Germán Martitegui quedó en el centro de la polémica tras los recientes dichos de una ex participante de MasterChef Celebrity. Las declaraciones se viralizaron rápidamente en redes sociales. En esta nota, te contamos quién es y lo que dijo.

Fuerte descargo de una ex participante de MasterChef Celebrity contra Martitegui

En una charla realizada por streaming, Micaela Viciconte recordó su participación en MasterChef Celebrity entre 2021 y 2022. La exganadora del certamen repasó uno de los momentos más tensos que vivió en el programa y apuntó directamente contra Germán Martitegui.

Lee además
MasterChef Celebrity: un desafío complicado, medallas y delantales negros en la última gala video
Noche desafiante

MasterChef Celebrity: un desafío complicado, medallas y delantales negros en la última gala
Delantal negro en MasterChef Celebrity: los participantes que decepcionaron y quedaron en riesgo video
Certamen

Delantal negro en MasterChef Celebrity: los participantes que decepcionaron y quedaron en riesgo

Con Martitegui tuve como una pelea”, expresó, antes de profundizar en cómo se dio el cruce: “No, sí, nos re puteamos porque él me decía que tenía mucho ajo y yo le decía que no tenía mucho ajo en una comida”.

Sin título
Micaela Viciconte recordó su paso por MasterChef Celebrity y apuntó contra Germán Martitegui

Micaela Viciconte recordó su paso por MasterChef Celebrity y apuntó contra Germán Martitegui

Lejos de cambiar su postura con el paso del tiempo, Viciconte reafirmó su desacuerdo con la devolución del jurado. “No, no tiene razón. Tenía razón yo. Si yo lo cociné”, aseguró con convicción ante los conductores. Además, señaló que el conflicto iba más allá de lo culinario y tenía que ver con una preferencia personal del chef: “El tema es que a Martitegui no le gusta el ajo. Entonces, empecemos por ahí”. / Infobae

Temas
Seguí leyendo

Maxi López reavivó la polémica con un tremendo palo a la China Suárez en MasterChef Celebrity

Tensión en MasterChef Celebrity por un fuerte ida y vuelta entre Betular y Martitegui

Una gala difícil marcó a MasterChef Celebrity: quiénes quedaron con delantal gris

Este es el motivo por el que Telefe suspendió MasterChef Celebrity este domingo

Así quedó el balcón de MasterChef Celebrity y la lista de los delantales grises

La dura eliminación de MasterChef Celebrity que hizo llorar hasta al más fuerte

Wanda Nara la pifió feo en MasterChef Celebrity e hizo estallar de risa a todos

Por qué Damián Betular no apareció en MasterChef y quién fue el famoso chef que lo reemplazó

LO QUE SE LEE AHORA
MasterChef Celebrity: un desafío complicado, medallas y delantales negros en la última gala video
Noche desafiante

MasterChef Celebrity: un desafío complicado, medallas y delantales negros en la última gala

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 17 de diciembre: números ganadores del sorteo 3331
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 17 de diciembre: números ganadores del sorteo 3331

Los viñateros de Mendoza salieron fuerte en defensa de la vitivinicultura
Desregulación

Vitivinicultura: Fuerte rechazo de los viñateros mendocinos a los dichos de Federico Sturzenegger

Desbaratan una banda de estafas virtuales liderada por presos
mega operativo

Desbaratan una banda de estafas virtuales liderada por presos

Un adulto mayor de 81 años fue víctima de una estafa telefónica en Guaymallén.
Ocurrió en Guaymallén

Devastadora estafa a un jubilado: se hicieron pasar por su hija y le robaron 21 mil dólares

Se viene el sorteo especial de Navidad del Quini 6.
Juegos de Azar

El Quini 6 de Navidad ya tiene pozo y es increíble: cuándo sortea y cómo jugar

Te Puede Interesar

Presupuesto 2026: cuáles fueron los puntos en los que ganó y perdió el Gobierno
TRIUNFO CON DERROTA

Presupuesto 2026: cuáles fueron los puntos en los que ganó y perdió el Gobierno

Por Cecilia Zabala
Cómo afecta en la provincia de Mendoza el paro de controladores aéreos este jueves.
Huelga

Cómo afecta en la provincia de Mendoza el paro de controladores aéreos este jueves

Por Sitio Andino Sociedad
El Fondo Vitivinícola cerró el año con una fuerte defensa del vino argentino
Desregulación vitivinícola

José Zuccardi defendió el Fondo Vitivinícola y cuestionó los ataques a la vitivinicultura

Por Marcelo López Álvarez