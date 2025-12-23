23 de diciembre de 2025
A este famoso de MasterChef Celebrity le llenaron la cara de dedos en las devoluciones

Un participante del reality MasterChef Celebrity fue protagonista al recibir las devoluciones más duras del jurado. Descubrí quién y qué dijeron.

A este famoso de MasterChef Celebrity le llenaron la cara de dedos en las devoluciones

A este famoso de MasterChef Celebrity le llenaron la cara de dedos en las devoluciones

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este lunes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, un participante fue protagonista luego de recibir una de las devoluciones más duras del jurado.

Qué participante recibió las críticas más duras en MasterChef Celebrity 2025

Todo comenzó cuando Andy Chango presentó su plato ante el exigente jurado de MasterChef Celebrity: un pino de estrellas de galletitas navideñas elaborado en apenas 60 minutos.

Lamentablemente, el cantante argentino reconoció que tuvo muchas dificultades para completar la preparación. De hecho, ni siquiera alcanzó los 20 centímetros reglamentarios que debía tener el pino, un detalle que el jurado no pasó por alto.

Andy Chango, MasterChef Celebrity
Duras devoluciones para Andy Chango en MasterChef Celebrity

Duras devoluciones para Andy Chango en MasterChef Celebrity

El primero en dar su devolución fue Germán Martitegui: "Esto es una rosa mosqueta. Igual, estéticamente tiene lo suyo, porque presenta un degradé de tamaño y unas estrellas sobre un firmamento azul (todo dicho de forma irónica)". Luego, tomó una galletita y la dejó al admitir que le daba lástima. Acto seguido, repitió el gesto con otra, ya que tenía demasiado colorante.

A continuación, Donato De Santis se acercó al plato y comentó: "Andy, esto podría ser muy bien como una carta astral tuya, de tratar de entender cómo sos por dentro, porque hay que poner una estrella acá y otra allá. Yo veo esto en una pastelería cerca de casa y tiene atractivo. Si lo veo en una vitrina digo: ‘Mirá qué bizarro, me lo llevo igual’. La cocción de la galleta es carente".

Sin título
El pino de estrellas de galletas hecho por Andy Chango

El pino de estrellas de galletas hecho por Andy Chango

Finalmente, Damián Betular terminó por liquidarlo: "No está bien este arbolito. Ni de forma, ni de exceso, ni de glasé, ni de cocción, nada está bien. Lo único que tiene bien es la actitud que has tenido hoy. Me voy a quedar con eso y no con el árbol".

Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

