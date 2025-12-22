22 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Intriga y preocupación

Tini Stoessel fue operada tras el recital en Ferro: qué le pasó

Horas después de subir al escenario, la cantante argentina Tini Stoessel, ingresó a una clínica porteña para una intervención. Los detalles.

Tini Stoessel fue operada tras el recital en Ferro: qué le pasó

Tini Stoessel fue operada tras el recital en Ferro: qué le pasó

Por Sitio Andino MuchoShow

La Tini Stoessel fue protagonista de una noticia que rápidamente se instaló en el mundo del espectáculo argentino. Apenas horas después de subir al escenario junto a Miranda! en el estadio Ferro, la cantante ingresó a una clínica porteña para someterse a una intervención quirúrgica. Más tarde trascendió que se trató de una operación programada.

La artista fue operada en la Clínica Zabala, en el barrio de Belgrano, bajo un estricto protocolo de seguridad. El procedimiento no estuvo vinculado a una urgencia, sino a un recambio de prótesis mamarias que se realizó de manera preventiva, según trascendió desde su entorno más cercano.

Qué le pasó a Tini Stoessel tras el show

La intervención se llevó a cabo durante la mañana del domingo, luego de una noche intensa sobre el escenario. El contraste entre el show multitudinario y el quirófano llamó la atención, ya que la cantante había demostrado plena energía durante su participación en el recital de Miranda!.

De acuerdo a la información difundida por periodistas especializados, Tini ingresó al centro de salud alrededor de las 10, acompañada por Rodrigo De Paul. La cirugía estaba prevista con antelación y se realizó a un año de su primera operación estética. La evolución fue catalogada como favorable desde las primeras horas, lo que llevó tranquilidad a sus fans.

El acompañamiento de Rodrigo De Paul y cómo sigue la agenda de la cantante

Durante toda la internación, Rodrigo De Paul permaneció junto a la cantante. La presencia del futbolista volvió a poner el foco en la relación, que en los últimos meses había mantenido un perfil más reservado frente a la exposición pública.

Desde el entorno de Tini Stoessel evitaron emitir comunicados oficiales, aunque dejaron trascender que se trató de un procedimiento habitual y controlado. En redes sociales, la artista aún no hizo referencias directas al tema, manteniendo el bajo perfil que eligió para este período de recuperación.

image
Tini Stoessel, horas antes de ser intervenida quirúrgicamente

Tini Stoessel, horas antes de ser intervenida quirúrgicamente

La operación llegó luego de un año de alta exigencia profesional. En los últimos meses, la cantante presentó su festival Futtura, compartió escenario con figuras como María Becerra y Miranda!, y sostuvo una agenda cargada de compromisos. Según su calendario, Tini tiene previsto un próximo recital en febrero en Chile.

