Durísima: Tini Stoessel rompió el silencio sobre su relación con De Paul

Tini Stoessel rompe el silencio: "Yo no me cargué ninguna familia"

En un momento clave de la entrevista, Stoessel enfrentó los rumores que la señalaban como la tercera en discordia en la ruptura de Camila Homs y Rodrigo De Paul. Con firmeza, la artista afirmó: "Yo no rompí ninguna familia. Tengo pruebas, estoy harta de que me vengan con eso. No tengo nada que ver con el tema". Una declaración contundente que despejó dudas sobre su papel en la relación del futbolista.