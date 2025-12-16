Tensión en MasterChef Celebrity por un fuerte ida y vuelta entre Betular y Martitegui

Este lunes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina , el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, un tenso ida y vuelta entre Damián Betular y Germán Martitegui se robó toda la atención .

La situación comenzó durante la devolución del plato de Susana Roccasalvo : un pastel de carne acompañado con salsa de calabaza. Lo que parecía una crítica habitual de los jurados se convirtió rápidamente en un momento cargado de tensión.

“Me causa un poco el puré de calabaza ahí arriba como una salsa. Veo que enchastró la presentación. Para una presentación acá en MasterChef, hay que hacer un poco más”, comentó Donato de Santis. Betular coincidió en que el puré colocado sobre el pan de carne opacaba el plato principal y sugirió que hubiera sido mejor servirlo aparte, en una salsera .

Ese comentario desató el intercambio más picante de la gala . Martitegui no dejó pasar la observación y replicó con ironía: “ Bueno, ahora le gustan los satélites, después de que no le gustaron durante toda la temporada ”.

Damián recogió el guante, aclarando que algunos platos lo ameritan, dejando en claro que su postura puede adaptarse según la preparación. Martitegui redobló la apuesta recordando que, en su ausencia, los satélites habían sido frecuentes en el programa, provocando risas y miradas cómplices en el estudio.

Finalmente, Wanda Nara intervino y logró bajar la tensión, entre chistes y sonrisas de los involucrados. Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.