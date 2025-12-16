16 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Polémica en puerta

Tensión en MasterChef Celebrity por un fuerte ida y vuelta entre Betular y Martitegui

Este lunes, MasterChef Celebrity volvió con tensión: un ida y vuelta entre Damián Betular y Germán Martitegui se robó todas las miradas. Descubrí qué ocurrió.

Tensión en MasterChef Celebrity por un fuerte ida y vuelta entre Betular y Martitegui

Tensión en MasterChef Celebrity por un fuerte ida y vuelta entre Betular y Martitegui

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este lunes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, un tenso ida y vuelta entre Damián Betular y Germán Martitegui se robó toda la atención.

Damián Betular, Germán Martitegui (2)
Cruce tenso entre Betular y Martitegui en MasterChef Celebrity 2025

Cruce tenso entre Betular y Martitegui en MasterChef Celebrity 2025

Qué pasó entre Damián Betular y Germán Martitegui en MasterChef Celebrity 2025

La situación comenzó durante la devolución del plato de Susana Roccasalvo: un pastel de carne acompañado con salsa de calabaza. Lo que parecía una crítica habitual de los jurados se convirtió rápidamente en un momento cargado de tensión.

Lee además
Una gala difícil marcó a MasterChef Celebrity: quiénes quedaron con delantal gris video
Noche de boxeo

Una gala difícil marcó a MasterChef Celebrity: quiénes quedaron con delantal gris
Cuál es el motivo detrás de la suspensión de MasterChef Celebrity este domingo
Sorpresa

Este es el motivo por el que Telefe suspendió MasterChef Celebrity este domingo

“Me causa un poco el puré de calabaza ahí arriba como una salsa. Veo que enchastró la presentación. Para una presentación acá en MasterChef, hay que hacer un poco más”, comentó Donato de Santis. Betular coincidió en que el puré colocado sobre el pan de carne opacaba el plato principal y sugirió que hubiera sido mejor servirlo aparte, en una salsera.

Embed - Germán Martitegui cruzó en vivo a Damián Betular: "Antes no te gustaba" - Masterchef Celebrity

Ese comentario desató el intercambio más picante de la gala. Martitegui no dejó pasar la observación y replicó con ironía: “Bueno, ahora le gustan los satélites, después de que no le gustaron durante toda la temporada”.

Damián recogió el guante, aclarando que algunos platos lo ameritan, dejando en claro que su postura puede adaptarse según la preparación. Martitegui redobló la apuesta recordando que, en su ausencia, los satélites habían sido frecuentes en el programa, provocando risas y miradas cómplices en el estudio.

Finalmente, Wanda Nara intervino y logró bajar la tensión, entre chistes y sonrisas de los involucrados. Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

Temas
Seguí leyendo

Así quedó el balcón de MasterChef Celebrity y la lista de los delantales grises

La dura eliminación de MasterChef Celebrity que hizo llorar hasta al más fuerte

Wanda Nara la pifió feo en MasterChef Celebrity e hizo estallar de risa a todos

Por qué Damián Betular no apareció en MasterChef y quién fue el famoso chef que lo reemplazó

Estos famosos de MasterChef Celebrity no dieron la talla y quedaron con el delantal negro

MasterChef Celebrity: ganadores de las medallas y participantes en la cuerda floja

Un famoso de MasterChef Celebrity reaccionó sin filtros ante la incorporación de Yanina Latorre

El cantante Joaquín Levinton contó cómo evoluciona su salud tras sufrir un infarto

LO QUE SE LEE AHORA
Una gala difícil marcó a MasterChef Celebrity: quiénes quedaron con delantal gris video
Noche de boxeo

Una gala difícil marcó a MasterChef Celebrity: quiénes quedaron con delantal gris

Las Más Leídas

La víctima fue identificada como Gimena Gómez de 38 años y madre de cuatro hijos 
Avanza la investigación

Investigan un presunto femicidio en Maipú: una mujer fue hallada sin vida y su pareja quedó detenida

Accidente en Ruta 34: el pastor Héctor Bonarrico resultó herido tras un violento impacto.
Protección divina

Héctor Bonarrico protagonizó un brutal choque en Santa Fe: "Dios nos extendió la vida"

Gripe en Sudamérica: Mendoza lanzó una advertencia clave para los grupos de riesgo.
Alerta

Gripe en Sudamérica: Mendoza lanzó una advertencia clave para los grupos de riesgo

El Gobierno provincial confirmó la fecha de pago del medio aguinaldo de diciembre para los trabajadores públicos.
ayuda de fin de año

Cuándo cobran el aguinaldo los empleados estatales de Mendoza

El justicialismo atraviesa momentos de definiciones de cara a las elecciones de febrero.
Elecciones 2026

Dos intendentes peronistas ya presentaron sus candidatos para febrero: qué pasa en las otras cuatro comunas

Te Puede Interesar

El Gobierno provincial oficializó el programa “Senderos de Gran Recorrido de Los Andes”.
naturaleza

Conocé el plan del Gobierno para potenciar el turismo por la Cordillera de los Andes

Por Cecilia Zabala
Dónde comprar pesos chilenos en la provincia de Mendoza este verano
PLANIFICÁ TUS VACACIONES

Dónde comprar pesos chilenos en la provincia de Mendoza este verano

Por Soledad Maturano
Hallaron muerto a un militar del Ejército en la Quinta de Olivos.
En la casa del Presidente

Hallaron muerto a un militar del Ejército en la Quinta de Olivos y se investiga qué pasó

Por Sección Policiales