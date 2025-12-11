Wanda Nara la pifió feo en MasterChef Celebrity e hizo estallar de risa a todos

Por Juan Pablo Strappazzon







Este miércoles se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, Wanda Nara se robó toda la atención tras protagonizar un insólito blooper.

Wanda Nara, MasterChef Celebrity Wanda Nara se equivocó en MasterChef y las redes no la perdonaron El blooper de Wanda Nara en MasterChef Celebrity 2025 Según se vio en la transmisión, todo comenzó durante la devolución del plato de Sofí Martínez. De manera inesperada, Wanda Nara tomó la palabra y decidió hacerle una adivinanza a Donato de Santis.

"Donato, tengo una adivinanza para vos, que tiene que ver con el programa... ¿Quién fue primero? ¿El pollo o la gallina?". La pregunta generó un evidente desconcierto entre los presentes en el estudio.

Embed - Wanda Nara se olvidó del huevo en un insólito error al aire - Masterchef Celebrity Segundos después, las risas estallaron cuando le remarcaron a la conductora el furcio que había cometido. Finalmente, el chef respondió que, para él, primero fue el huevo. Por su parte, Santiago Giorgini eligió la gallina, mientras que Germán Martitegui decidió no responder.

