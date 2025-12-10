Por qué Betular no apareció en MasterChef Celebrity y quién fue el famoso chef que lo reemplazó

Este martes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina , el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, la ausencia de Damián Betular en el jurado sorprendió a los televidentes .

Apenas comenzó la nueva gala, las cámaras enfocaron al jurado y rápidamente se notó un detalle que llamó la atención: Damián Betular no estaba en su lugar habitual . Su ausencia sorprendió tanto a los televidentes como a quienes se encontraban en el estudio.

Aunque el programa no reveló la razón exacta de su falta , Wanda Nara, para tranquilizar al público, aclaró que se trataba de una situación temporal y que el pastelero había enviado un reemplazo “que les iba a gustar mucho” .

Minutos después, entre aplausos y elogios, ingresó al estudio el chef Santiago Giorgini , reconocido cocinero argentino, quien asumió el rol de jurado invitado por esa noche. Su llegada fue celebrada tanto por los participantes como por el público, que lo recibió con la mejor onda.

Embed - El divertido ida y vuelta de Germán y Donato con Santiago Giorgini - Masterchef Celebrity

Quién es Santiago Giorgini, el chef que reemplazó a Damián Betular en MasterChef Celebrity 2025

Santiago Giorgini es uno de los cocineros argentinos más reconocidos de la escena gastronómica y televisiva. Porteño de nacimiento, inició su formación profesional en el Instituto Argentino de Gastronomía (IAG), donde dio los primeros pasos de una carrera que luego lo llevó a trabajar en cocinas de alto nivel.

Pasó por espacios emblemáticos como Lo de Tere en Punta del Este, Cholila en Puerto Madero y Boreal en Buenos Aires. Su trayectoria también incluye una experiencia decisiva en el País Vasco, donde formó parte del equipo del prestigioso chef Martín Berasategui en el año 2000.

En paralelo a su desarrollo culinario, Giorgini construyó una sólida presencia en los medios. Desde comienzos de los 2000 comenzó a aparecer en programas de cocina tanto en televisión como en radio, destacándose especialmente por sus participaciones en Utilísima, donde se convirtió en una figura habitual. Más tarde, su llegada a La Peña del Morfi lo consolidó como uno de los referentes populares del rubro: semana tras semana sorprende a los invitados con preparaciones variadas, creatividad y un estilo muy personal que lo volvió querido por el público. / El Destape