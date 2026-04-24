Gran Hermano: discusión, acusaciones y quiebre tras la pelea entre Brian y Luana

Este jueves se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026 , el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, la convivencia se quebró tras un intenso cruce entre Brian Sarmiento y Luana Fernández .

La tensión venía acumulándose y terminó de explotar cuando el grupo falló en la prueba semanal por el presupuesto . En medio de ese clima, Brian fue directo contra Luana: “ Tengo un problema con vos , pero no me voy a meter en un juego para el presupuesto semanal a decirte algo a vos cuando sé que me podés ayudar... Seguí pensando en tu orto”, le reprochó frente a todos.

El conflicto se centró en una jugada durante el armado del dominó. Brian sintió que lo dejaron de lado en un momento clave y lo expresó sin filtro: “ Que digas ‘Brian no’ cuando me vienen a pedir ayuda, me parece desagradable . De ahora en adelante, vos vas por allá y yo por acá ”.

Entre interrupciones y un ambiente cada vez más tenso, Luana intentó explicar lo ocurrido: “Nazareno dijo que llamaba a Brian y yo le dije que no porque estaba Manu al lado y sin hacer nada”, justificó, aclarando que no fue una decisión personal.

Brian redobló la apuesta, la responsabilizó por el error en la prueba y aseguró que su participación habría evitado la caída de la pieza. Además, dejó una advertencia sobre cómo manejarse en adelante: “Separá lo personal del juego cuando es el presupuesto semanal”.

Luana no retrocedió y respondió firme: “Si te lo querés tomar personal, está bien. No soy culpable de nada”. El enfrentamiento marcó un quiebre en la relación y dejó la convivencia al límite.

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