Gran Hermano en llamas: nuevo round explosivo entre Pincoya y Tamara

Este martes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026 , el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, Pincoya y Tamara protagonizaron un nuevo y explosivo cruce ante las cámaras de la casa.

Todo comenzó mientras ambas participantes estaban en la cocina de Gran Hermano sin dirigirse la palabra. De repente, Tamara empezó a provocar a Pincoya al decir que todos “deben estar orgullosa de ella” .

Con el correr de los minutos, el cruce fue subiendo de tono hasta volverse explosivo. En relación al enfrentamiento que tuvo la chilena con el Big , Tamara lanzó: “ Ahora quién tuvo miedo ”. A lo que Pincoya respondió: “ ¿Tú sabes lo que es conversar con el hombre? Yo miedo nunca he tenido ”.

Embed - "Andate por la puerta de atrás como te merecés": Fuerte cruce de Pincoya y Tamara- Gran Hermano 2026

Luego, Tamara insistió: “No te merecés irte por la puerta grande, si no se te hubiera abierto”, a lo que Pincoya contestó: “Bueno, a lo mejor no me la abren por algo, la gente debe estar haciéndome la banca. Cuando llegue mi momento me iré... Tú me tienes miedo a mí”.

Luego de escuchar eso, Paganini retrucó: “Te cagaste, te faltaba arrodillarte y decir: ‘por favor no me echen’”. A lo que Pincoya respondió: “Así como te cagaste conmigo cuando te escupí la trompa... Me iré cuando la gente lo diga”. Los cruces entre ambas continuaron e incluso tuvieron un acercamiento cara a cara cargado de tensión.

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