22 de abril de 2026
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Gran Hermano en llamas: nuevo round explosivo entre Pincoya y Tamara

Pincoya y Tamara protagonizaron un nuevo y explosivo cruce en Gran Hermano Generación Dorada 2026. Enterate qué pasó en el reality.

Gran Hermano en llamas: nuevo round explosivo entre Pincoya y Tamara

Gran Hermano en llamas: nuevo round explosivo entre Pincoya y Tamara

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este martes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, Pincoya y Tamara protagonizaron un nuevo y explosivo cruce ante las cámaras de la casa.

Provocaciones, acusaciones y máxima tensión: así fue el fuerte cruce entre Pincoya y Tamara

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Todo comenzó mientras ambas participantes estaban en la cocina de Gran Hermano sin dirigirse la palabra. De repente, Tamara empezó a provocar a Pincoya al decir que todos “deben estar orgullosa de ella”.

Con el correr de los minutos, el cruce fue subiendo de tono hasta volverse explosivo. En relación al enfrentamiento que tuvo la chilena con el Big, Tamara lanzó: “ Ahora quién tuvo miedo”. A lo que Pincoya respondió: “¿Tú sabes lo que es conversar con el hombre? Yo miedo nunca he tenido”.

Embed - "Andate por la puerta de atrás como te merecés": Fuerte cruce de Pincoya y Tamara- Gran Hermano 2026

Luego, Tamara insistió: “No te merecés irte por la puerta grande, si no se te hubiera abierto”, a lo que Pincoya contestó: “Bueno, a lo mejor no me la abren por algo, la gente debe estar haciéndome la banca. Cuando llegue mi momento me iré... Tú me tienes miedo a mí”.

Luego de escuchar eso, Paganini retrucó: “Te cagaste, te faltaba arrodillarte y decir: ‘por favor no me echen’”. A lo que Pincoya respondió: “Así como te cagaste conmigo cuando te escupí la trompa... Me iré cuando la gente lo diga”. Los cruces entre ambas continuaron e incluso tuvieron un acercamiento cara a cara cargado de tensión.

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