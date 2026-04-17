17 de abril de 2026
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Gran Hermano

Quiénes bajaron de placa en Gran Hermano y quiénes siguen en riesgo de eliminación

Este jueves en Gran Hermano, se conocieron los salvados y quiénes siguen en riesgo de eliminación. Mirá cómo quedó la placa en el reality.

Quiénes bajaron de placa en Gran Hermano y quiénes siguen en riesgo de eliminación

Quiénes bajaron de placa en Gran Hermano y quiénes siguen en riesgo de eliminación

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este jueves se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, Santiago del Moro anunció qué participantes bajaron de placa y quiénes continúan en riesgo de eliminación.

Así quedó la placa negativa en Gran Hermano

Anoche, Santiago del Moro se comunicó con la casa y comenzó a revelar quiénes quedaban fuera de peligro tras la votación positiva. La primera en recibir la noticia fue Yisela “Yipio” Pintos, que no pudo contener la emoción y celebró con euforia ante la atenta mirada de sus compañeros.

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Minutos después, el alivio también llegó para Brian Sarmiento. El exfutbolista reaccionó de manera desbordante: se arrodilló en el living y repitió entre risas que, por primera vez, no tendría que preparar la valija. La última en asegurarse una semana más dentro del juego fue Danelik Galazán, quien corrió a abrazarse con Brian en medio de los festejos.

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Así quedó la placa negativa en Gran Hermano

Así quedó la placa negativa en Gran Hermano

De esta manera, la placa negativa de la octava semana quedó definida con Franco Zunino, Martín Rodríguez, La Maciel, Tamara Paganini, Nazareno Pompei y Eduardo Carrera. Entre ellos se definirá al próximo eliminado de la casa.

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