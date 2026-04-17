Quiénes bajaron de placa en Gran Hermano y quiénes siguen en riesgo de eliminación

Por Juan Pablo Strappazzon







Este jueves se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, Santiago del Moro anunció qué participantes bajaron de placa y quiénes continúan en riesgo de eliminación.

Así quedó la placa negativa en Gran Hermano Anoche, Santiago del Moro se comunicó con la casa y comenzó a revelar quiénes quedaban fuera de peligro tras la votación positiva. La primera en recibir la noticia fue Yisela “Yipio” Pintos, que no pudo contener la emoción y celebró con euforia ante la atenta mirada de sus compañeros.

Minutos después, el alivio también llegó para Brian Sarmiento. El exfutbolista reaccionó de manera desbordante: se arrodilló en el living y repitió entre risas que, por primera vez, no tendría que preparar la valija. La última en asegurarse una semana más dentro del juego fue Danelik Galazán, quien corrió a abrazarse con Brian en medio de los festejos.

Sin título Así quedó la placa negativa en Gran Hermano De esta manera, la placa negativa de la octava semana quedó definida con Franco Zunino, Martín Rodríguez, La Maciel, Tamara Paganini, Nazareno Pompei y Eduardo Carrera. Entre ellos se definirá al próximo eliminado de la casa.

Si querés estar al tanto de todo lo que sucede en la casa más famosa de Argentina, con las últimas novedades, participantes, polémicas y momentos clave, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.