16 de abril de 2026
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Gran hermano: La Maciel implicada en una grave denuncia judicial

La Policía Federal en los estudios de Telefe para notificar a Jessica Maciel. La participante de Gran Hermano enfrenta una causa por explotación sexual.

Gran hermano: La Maciel implicada en una grave denuncia judicial

Gran hermano: La Maciel implicada en una grave denuncia judicial

La llegada de la Policía Federal a los estudios de Martínez generó conmoción en la producción de Gran Hermano durante la tarde de este jueves. Los efectivos se presentaron para notificar judicialmente a Jessica Eli Maciel en el marco de una investigación por presunta explotación sexual. El procedimiento se realizó bajo estrictas normas de confidencialidad dentro del confesionario.

Un operativo policial que sacudió el reality de Telefe

El operativo comenzó pasadas las 17:00 horas, cuando tres móviles policiales arribaron a la puerta de los estudios Pampa. La noticia fue confirmada inicialmente por programas de espectáculos que cubrían la guardia periodística en la zona de Martínez.

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Según informaron fuentes allegadas al canal, la notificación se llevó a cabo en presencia de los abogados de la empresa. Todo el personal del estudio se vio atravesado por la consternación ante la magnitud de la causa judicial.

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Quién es Jessica Maciel y los detalles de la denuncia

La participante, conocida en redes sociales como "La Maciel", tiene 47 años y es oriunda de Grand Bourg. Ingresó a la competencia hace exactamente un mes, el 15 de marzo, como reemplazo tras una expulsión previa.

La acusación que pesa sobre ella es por presunta explotación sexual de menores de edad. La denuncia fue impulsada por 17 jóvenes cuyos testimonios fueron reunidos por la Asociación Civil Madres Víctimas ante la justicia.

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A pesar de la gravedad del hecho, la producción confirmó que la influencer continuará dentro de la casa por el momento. Al tratarse de una notificación y no de un pedido de detención inmediata, la dinámica del programa seguirá su curso. Sin embargo, el reglamento del concurso podría cambiar si la justicia detecta peligro de fuga u obstrucción de la causa. Telefe adelantó que tratará el tema durante la emisión central del programa conducido por Santiago del Moro.

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