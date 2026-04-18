18 de abril de 2026
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Andrea del Boca

Andrea del Boca reapareció y rompió el silencio: ¿vuelve a la casa de Gran Hermano?

Andrea del Boca rompió el silencio tras su accidente en Gran Hermano. Sus declaraciones generan repercusión y dejan una gran duda: ¿vuelve al reality?

Andrea del Boca reapareció y rompió el silencio: ¿vuelve a la casa de Gran Hermano?

Andrea del Boca reapareció y rompió el silencio: ¿vuelve a la casa de Gran Hermano?

 Por Juan Pablo Strappazzon

En las últimas horas, Andrea del Boca rompió el silencio, días después del duro accidente que la obligó a abandonar Gran Hermano Generación Dorada 2026. Sus declaraciones ya generan repercusión en redes sociales y abren una gran incógnita: ¿volverá al reality?

Andrea del Boca tras el accidente en Gran Hermano: cómo está y qué dijo sobre su posible regreso

Al salir de su domicilio, Andrea del Boca fue abordada por un cronista de SQP, que le preguntó por su estado tras el accidente. Sin rodeos, respondió: “Tengo que ir al médico, estoy curándome”.

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Más adelante, brindó algunos detalles sobre las consecuencias del golpe sufrido dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada 2026: “Tengo una placa de plástico porque los dientes están flojos”, explicó, dejando en evidencia que aún continúa en recuperación.

Embed - ANDREA DEL BOCA EN EXCLUSIVA: "Tengo los dientes flojos"

Tras someterse a nuevos controles, también reveló que debió realizarse estudios cardíacos: “Estoy bien y vengo del cardiólogo. Me estoy haciendo un Holter”, comentó, mostrando el dispositivo que monitorea su ritmo cardíaco a lo largo del día.

Al recordar lo ocurrido dentro del reality, no dudó en calificar la experiencia: “Fue horrible”. Finalmente, al ser consultada por versiones sobre una posible renegociación contractual y un eventual regreso, evitó confirmar cualquier posibilidad: “No tengo ni idea de lo que me hablás, lo único que quiero es curarme”. Sin embargo, dejó una frase que no pasó inadvertida: “Todo puede ser”.

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