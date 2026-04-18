Andrea del Boca reapareció y rompió el silencio: ¿vuelve a la casa de Gran Hermano?

En las últimas horas, Andrea del Boca rompió el silencio , días después del duro accidente que la obligó a abandonar Gran Hermano Generación Dorada 2026 . Sus declaraciones ya generan repercusión en redes sociales y abren una gran incógnita: ¿volverá al reality?

Al salir de su domicilio, Andrea del Boca fue abordada por un cronista de SQP, que le preguntó por su estado tras el accidente. Sin rodeos, respondió: “ Tengo que ir al médico, estoy curándome ”.

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Más adelante, brindó algunos detalles sobre las consecuencias del golpe sufrido dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada 2026: “ Tengo una placa de plástico porque los dientes están flojos ”, explicó, dejando en evidencia que aún continúa en recuperación.

Tras someterse a nuevos controles, también reveló que debió realizarse estudios cardíacos: “Estoy bien y vengo del cardiólogo. Me estoy haciendo un Holter ”, comentó, mostrando el dispositivo que monitorea su ritmo cardíaco a lo largo del día.

Al recordar lo ocurrido dentro del reality, no dudó en calificar la experiencia: “Fue horrible”. Finalmente, al ser consultada por versiones sobre una posible renegociación contractual y un eventual regreso, evitó confirmar cualquier posibilidad: “No tengo ni idea de lo que me hablás, lo único que quiero es curarme”. Sin embargo, dejó una frase que no pasó inadvertida: “Todo puede ser”.

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