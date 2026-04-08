8 de abril de 2026
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Andrea del Boca

Tras la salida de Andrea del Boca, revelan quién podría reemplazarla en Gran Hermano 2026

La salida de Andrea del Boca sacude Gran Hermano 2026 y ya suena una figura inesperada para reemplazarla. Enterate quién podría ocupar su lugar.

Tras la salida de Andrea del Boca, revelan quién podría reemplazarla en Gran Hermano 2026

Tras la salida de Andrea del Boca, revelan quién podría reemplazarla en Gran Hermano 2026

 Por Juan Pablo Strappazzon

En las últimas horas, la salida de Andrea del Boca de Gran Hermano Generación Dorada generó todo tipo de reacciones entre los fanáticos. En medio de las dudas, comenzó a sonar con fuerza el nombre de una figura emergente para reemplazarla dentro del reality.

El nombre que reemplazaría a Andrea del Boca en Gran Hermano 2026

Durante las gestiones que lleva adelante la producción de Telefe, comenzó a tomar protagonismo el nombre de Anna del Boca, hija de la actriz, como posible incorporación para ocupar su lugar y seguir dentro del juego.

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“Están hablando desde Telefe, desde la producción, para que entre a la casa y sea el reemplazo de Andrea, Anna Del Boca, su propia hija”, aseguró Daniel Ambrosino en el ciclo de América TV.

Anna del Boca
Anna del Boca podría ocupar el lugar de su madre en Gran Hermano

Anna del Boca podría ocupar el lugar de su madre en Gran Hermano

El periodista explicó que la definición final estaría atada a la decisión de la joven, quien ya mostró carácter en los contenidos de streaming del canal, y también a la evolución en la salud de su madre. “Primero y principal depende de la intención de Anna y después de ver cómo sigue la recuperación de Andrea”, puntualizó.

Hasta el momento, no existe ninguna confirmación oficial al respecto. Si querés estar al tanto de todo lo que sucede en la casa más famosa de Argentina, con las últimas novedades, participantes, polémicas y momentos clave, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.

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