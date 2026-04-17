Dónde se hospeda Ricky Martin en Argentina: el exclusivo barrio que eligió

Por Sitio Andino MuchoShow







La llegada de Ricky Martin a la Argentina generó furor entre sus fanáticos. El artista llegó para brindar una serie de shows y despertó gran curiosidad por el lugar donde se hospeda. En esta nota, todos los detalles de su estadía.

Ricky Martin en Argentina: el hotel elegido, su estadía y presentaciones De acuerdo con información de C5N, tras arribar al país, Ricky Martin se trasladó desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza hacia la ciudad de Buenos Aires bajo un fuerte operativo de seguridad. Su destino fue Recoleta, uno de los barrios más exclusivos y elegidos por figuras internacionales.

El cantante decidió instalarse allí durante su estadía, priorizando la privacidad, el confort y una ubicación estratégica para cumplir con su agenda.

Embed Aunque en un principio se intentó mantener en reserva el lugar, trascendió que se hospeda en el Palacio Duhau - Park Hyatt Buenos Aires. Además, se confirmó que viaja acompañado por sus hijos mellizos, Valentino y Matteo.

En cuanto a sus presentaciones, el artista se presentará el 17 y 18 de abril en el Campo Argentino de Polo, con shows que agotaron sus entradas en cuestión de minutos.