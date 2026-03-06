6 de marzo de 2026
Furor por el astro boricua

Ricky Martin agotó todo y confirmó un nuevo show en Argentina: cómo sacar las entradas

Tras el sold out relámpago de su primera fecha, Ricky Martin anunció un nuevo show en el Campo de Polo. Conocé los precios y cuándo arranca la preventa hoy.

 Por Analía Martín

El fenómeno de la "Rickymanía" no se detiene en nuestro país y el cantante portorriqueño Ricky Martin volvió a demostrar su vigencia absoluta al agotar todas las localidades para su primer concierto. Ante la demanda masiva de sus fanáticas, la productora confirmó oficialmente que habrá una segunda oportunidad para verlo en vivo en Buenos Aires.

La cita adicional será el viernes 17 de abril en el predio de Palermo, un día antes de la función original que ya no tiene tickets disponibles. El artista llega con su gira mundial "Ricky Martin Live 2026", que promete un despliegue escénico de primer nivel internacional y una energía arrolladora.

Preventa y precios para el nuevo show de Ricky Martin

La venta de entradas para esta nueva función comenzará hoy mismo, viernes 6 de marzo, a partir de las 19:00 horas. Según informaron los organizadores, habrá una preventa exclusiva para clientes de tarjetas Santander, quienes además podrán acceder al beneficio de hasta 6 cuotas sin interés para adquirir sus pases.

Una vez que se agote el cupo destinado a la preventa, se habilitará automáticamente la comercialización para el público general con todos los medios de pago. Es importante recordar que los tickets se consiguen únicamente de manera online a través de la plataforma oficial All Access para evitar estafas.

Los valores de las entradas para el Campo Argentino de Polo arrancan desde los $99.000 para el sector de campo de pie. Aquellos que busquen una experiencia más cercana podrán optar por el VIP Platino, que alcanza los $250.000 más el costo de servicio, asegurando una visión privilegiada del escenario.

valores de las entradas para Ricky Martin 2026

El regreso de Ricky Martin con clásicos renovados

El espectáculo se aleja del formato sinfónico de sus visitas anteriores para apostar por un ritmo bailable y explosivo que atraviesa toda su carrera. En el repertorio no faltarán clásicos inoxidables como "Livin' la Vida Loca", "María", "The Cup of Life" y su éxito global "Vente Pa' Ca".

Más allá de los grandes hits, el boricua adelantó que se encuentra trabajando en un proyecto para revitalizar sus canciones clásicas con nuevos sonidos. "Se celebra el pasado, se construye el futuro", expresó el artista recientemente a través de sus redes sociales desde Brasil. Con una puesta en escena inmersiva y visualizers de última generación, el concierto del 17 de abril promete ser una experiencia sensorial completa.

