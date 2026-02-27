Ricky Martin vuelve a la Argentina en 2026: fechas, precios y cómo sacar las entradas

Ricky Martin confirmó oficialmente su regreso a nuestro país para el próximo 18 de abril con un espectáculo renovado que promete ser inolvidable. El concierto se llevará a cabo en el Campo Argentino de Polo, marcando el reencuentro del ídolo con sus fanáticos locales después de 3 años de su última visita oficial .

Este nuevo tour, denominado " Ricky Martin Live 2026" , fusiona los grandes éxitos pop con ritmos latinos y globales. La propuesta incluye una puesta en escena de vanguardia con siete bailarines en escena y visuales inmersivas que transforman cada momento del show según el ritmo de la música.

La venta de tickets comenzará de forma anticipada para clientes del banco Santander a través de la plataforma All Access. Esta instancia inicial se habilitará el lunes 2 de marzo a las 12 del mediodía y contará con el beneficio de hasta seis cuotas sin interés para los usuarios.

Una vez que finalice el cupo de la preventa, se abrirá la disponibilidad para el público general con todos los medios de pago permitidos. Los valores de los ingresos arrancan en los $99.000 para el sector de campo de pie y llegan hasta los $250.000 en las ubicaciones VIP Platino.

image Ricky Martin en Argentina

Un repertorio lleno de clásicos en Argentina

El setlist del concierto está diseñado como un recorrido emocional por toda la trayectoria del cantante. Desde himnos como "Livin' la Vida Loca" y "María" hasta sus temas románticos más profundos, la noche promete una conexión total y festiva con cada asistente al predio de Palermo.

Este regreso se da en un gran momento profesional del artista, quien recientemente participó en el show de mediotiempo del Super Bowl. Con una banda en vivo y un despliegue técnico de primer nivel, el espectáculo se perfila como uno de los eventos internacionales más importantes del año.