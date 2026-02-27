27 de febrero de 2026
Espectáculo internacional

Ricky Martin vuelve a la Argentina en 2026: fechas, precios y cómo sacar las entradas

Enterate de todo sobre el show de Ricky Martin en Argentina. Te contamos dónde comprar las entradas, los precios y las fechas de preventa oficial.

Este nuevo tour, denominado "Ricky Martin Live 2026", fusiona los grandes éxitos pop con ritmos latinos y globales. La propuesta incluye una puesta en escena de vanguardia con siete bailarines en escena y visuales inmersivas que transforman cada momento del show según el ritmo de la música.

Preventa exclusiva y precios de las entradas

La venta de tickets comenzará de forma anticipada para clientes del banco Santander a través de la plataforma All Access. Esta instancia inicial se habilitará el lunes 2 de marzo a las 12 del mediodía y contará con el beneficio de hasta seis cuotas sin interés para los usuarios.

Una vez que finalice el cupo de la preventa, se abrirá la disponibilidad para el público general con todos los medios de pago permitidos. Los valores de los ingresos arrancan en los $99.000 para el sector de campo de pie y llegan hasta los $250.000 en las ubicaciones VIP Platino.

image
Ricky Martin en Argentina

Ricky Martin en Argentina

Un repertorio lleno de clásicos en Argentina

El setlist del concierto está diseñado como un recorrido emocional por toda la trayectoria del cantante. Desde himnos como "Livin' la Vida Loca" y "María" hasta sus temas románticos más profundos, la noche promete una conexión total y festiva con cada asistente al predio de Palermo.

Este regreso se da en un gran momento profesional del artista, quien recientemente participó en el show de mediotiempo del Super Bowl. Con una banda en vivo y un despliegue técnico de primer nivel, el espectáculo se perfila como uno de los eventos internacionales más importantes del año.

