Sergio Feferovich vuelve a Mendoza con "La Música de las Ideas", un espectáculo que une emoción, creatividad y salud mental

Por Sitio Andino MuchoShow







El reconocido director y pianista Sergio Feferovich regresará a Mendoza con su aclamado espectáculo “La Música de las Ideas”, una propuesta que invita a explorar el vínculo entre la música, las emociones y la creatividad. La experiencia, que ya conquistó al público, volverá a presentarse en la provincia y sumará por primera vez una función en Tunuyán.

Con una impronta didáctica y entretenida, Feferovich propone un recorrido que combina interpretación musical, reflexión y participación del público. A lo largo del espectáculo, el artista —doctor en Música por la Johns Hopkins University— aborda cómo los estados de ánimo y las vivencias personales influyen en la creación de ideas, tanto en el ámbito artístico como en la vida cotidiana.

La propuesta incluye ejemplos de distintas obras musicales, desde piezas clásicas hasta populares, para mostrar cómo las emociones se traducen en sonidos. Uno de los momentos más destacados es la interacción directa con el público, que se convierte en protagonista al participar en un coro colectivo, generando una experiencia inmersiva y única.

Además de su valor artístico, el espectáculo pone el foco en la relación entre música y salud mental. En ese sentido, plantea al arte como un refugio frente a la ansiedad contemporánea y como una herramienta para estimular la creatividad y la innovación.

Las funciones serán el viernes 17 de abril, a las 21.30, en el Auditorio Jorge R. Silvano de Tunuyán, y el sábado 18 de abril, en el mismo horario, en el Cine Teatro Plaza de Godoy Cruz. Las entradas están disponibles a través de la plataforma EntradaWeb, con distintos valores según la ubicación. Con una propuesta que combina conocimiento, emoción y cercanía con el público, “La Música de las Ideas” se presenta como una oportunidad para redescubrir el poder transformador de la música. Ficha técnica Viernes 17 de Abril | 21:30 hs Auditorio Jorge R. Silvano | Tunuyán Entradas: Platea Baja - Filas 01 a 12: $42.000

Platea Baja - Filas 13 a 17: $38.000 Entradas: EntradaWeb Sábado 18 de Abril | 21:30 hs Cine Teatro Plaza | Godoy Cruz | Mendoza Entradas: Platea Baja - Filas 01 a 18: $42.000

Platea Baja - Filas 19 a 25: $40.000

Platea Alta: $38.000 Entradas: EntradaWeb

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