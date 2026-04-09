9 de abril de 2026
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Adrián Suar

Adrián Suar y Rocío Robles hicieron gala de la química que tienen

Adrián Suar y su nueva novia, Rocío Robles, blanquearon su romance en el teatro Metropolitan. Todos los detalles de su primera salida oficial y sus looks.

Adrián Suar y Rocío Robles hicieron gala de la química que tienen

Adrián Suar y Rocío Robles hicieron gala de la química que tienen

Por Sitio Andino MuchoShow

Ya quedó absolutamente blanqueado el vínculo sentimental entre Adrián Suar y la modelo Rocío Robles. Ambos aparecieron de la mano durante la función de prensa de la nueva obra de Guillermo Francella. La pareja, que ya había compartido viajes al exterior, disfrutan de su romance que se gestó bajo absoluta discreción durante el último año.

Una presentación oficial para el romance del año

Aunque los rumores comenzaron a sonar fuerte en junio de 2025, Suar (58) y Robles (33) prefirieron consolidar la relación lejos de los flashes locales. Primero se los vio en el Coliseo Romano y luego compartiendo una escapada romántica a Uruguay, pero el estreno de "Desde el jardín" fue el escenario elegido para la presentación formal ante la prensa argentina.

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Adrián Suar haciéndose el canchero ante las cámaras
Adrián Suar y Rocío Robles enamorados frente a las cámaras

Adrián Suar y Rocío Robles enamorados frente a las cámaras

Acompañados por figuras como Benjamín Vicuña y Valeria Mazza, la pareja se mostró muy relajada en la alfombra roja. Adrián, quien también es productor de la obra junto a Pablo Kompel, no dudó en detenerse a charlar con los cronistas mientras Rocío sonreía a su lado, demostrando que ya se siente cómoda en su nuevo rol público.

El estilo de Adrián Suar y la complicidad frente a las cámaras

En cuanto a la moda, el "Chueco" apostó por un elegante look total black de saco y pantalón recto. Por su parte, la periodista deportiva deslumbró con un conjunto sastrero en tono rosa claro satinado, que combinó con sandalias de charol, logrando un equilibrio perfecto entre lo moderno y lo sofisticado para la noche porteña.

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Adrián Suar y Rocío Robles muy acaramelados

Adrián Suar y Rocío Robles muy acaramelados

Uno de los momentos más comentados fue cuando le consultaron a Suar por su conflicto legal con Araceli González en el que se disputa un porcentaje accionario de Pol-Ka. Con su característico humor, el productor intentó esquivar el tema, “Con Araceli está todo muy bien. Agradezco que me saques el tema, está todo muy bien. Muchísimas gracias", dijo.

Inmediatamente, un cronista insistió si no tenía nada más que aclarar, ante la negativa de Adrián se acercó Rocío y en tono jocoso dijo “¡Sí, que aclare, que aclare!”. Ambos largaron una carcajada y dejaron claro que su complicidad ya es absoluta.

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