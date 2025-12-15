15 de diciembre de 2025
{}
Romance y pasado

¡Romance confirmado!: ¿quién es la nueva pareja de Adrián Suar?

Araceli González se quebró al hablar de Adrián Suar en lo de Mirtha Legrand, mientras el productor avanza con su presente junto a su nueva pareja.

¡Romance confirmado!: ¿quién es la nueva pareja de Adrián Suar?

¡Romance confirmado!: ¿quién es la nueva pareja de Adrián Suar?

Vuelve a sonar el nombre de Adrián Suar a partir de un momento televisivo de alto impacto emocional. Su expareja, Araceli González se quebró en el programa de Mirtha Legrand al hablar de su pasado con el actor y productor. Mientras tanto, Suar atraviesa un presente amoroso distinto, marcado por una nueva relación que ya no se oculta.

El descargo de Araceli González en la mesa de Mirtha Legrand

Durante su paso por La Noche de Mirtha, Araceli González se mostró visiblemente conmovida al referirse a su vínculo con Adrián Suar, padre de su hijo Tomás. Ante la consulta directa de la conductora sobre la relación actual entre ambos, la actriz rompió en llanto y realizó un descargo sincero, en el que dejó en claro que la distancia no fue una decisión unilateral.

Con palabras cuidadas pero cargadas de emoción, Araceli habló de los vínculos que no logran recomponerse tras una separación y del peso que tienen los entornos y las estructuras de poder. Aun así, se ocupó de destacar el talento y la trayectoria de Suar, especialmente frente a su hijo, remarcando la importancia de preservar el respeto y la historia compartida puertas adentro.

Embed

La actriz también explicó que gran parte de su dolor tiene que ver con el rol de madre y con la necesidad de proteger a sus hijos del impacto mediático. En ese marco, aclaró que hoy atraviesa un presente personal sereno, acompañada por su pareja actual, Fabián Mazzei, y con una mirada más conciliada sobre su propia historia.

El presente amoroso de Adrián Suar

Mientras las declaraciones de Araceli González resonaban en la televisión y las redes sociales, Adrián Suar consolidaba un nuevo capítulo en su vida sentimental. Tras meses de rumores, el productor fue visto en octubre públicamente junto a Rocío Robles, periodista deportiva y exbailarina, confirmando así una relación que hasta ese momento se mantenía en un perfil bajo.

La imagen que terminó de blanquear el romance los mostró compartiendo una salida relajada y cómplice, lejos de cualquier intento de ocultamiento. Fiel a su estilo reservado, Suar había evitado durante mucho tiempo ponerle etiquetas al vínculo, aunque siempre habló con respeto y afecto al ser consultado por ella.

Adrián Suar y Rocío Robles
¡Romance confirmado!: Adrián Suar y Rocío Robles

¡Romance confirmado!: Adrián Suar y Rocío Robles

Cómo se conocieron y cómo avanza la relación

Según trascendió en distintos programas de espectáculos, la historia entre Adrián Suar y Rocío Robles comenzó hace más de un año, a partir de un encuentro vinculado al trabajo y al teatro. Una invitación a ver una obra y una cena posterior marcaron el inicio de un vínculo que fue creciendo de manera gradual, sin exposición excesiva.

Robles, por su parte, también se refirió en más de una ocasión al vínculo, evitando definiciones categóricas pero reconociendo que atraviesan un buen momento. Con un perfil claro respecto a sus prioridades personales, la periodista dejó en evidencia que ambos eligieron avanzar sin apuros, disfrutando del presente y cuidando la intimidad.

