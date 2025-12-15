15 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Protección divina

Héctor Bonarrico protagonizó un brutal choque en Santa Fe: "Dios nos extendió la vida"

El pastor evangélico mendocino Héctor Bonarrico sufrió un fuerte accidente en Santa Fe, en un cruce señalado como de alta siniestralidad y sin señalización.

Accidente en Ruta 34: el pastor Héctor Bonarrico resultó herido tras un violento impacto.

Foto: Gentileza Héctor Bonarrico.
 Por Celeste Funes

El conocido político y pastor evangélico, Héctor Bonarrico, sufrió un fuerte accidente vial en la provincia de Santa Fe. En imágenes captadas por cámaras de seguridad, se puede ver cómo el vehículo en el que viajaba el mendocino colisiona con un camión en un cruce vial sin señalización. Producto del impacto, al menos cuatro personas resultaron heridas.

"Gracias a Dios, estamos bien. El auto quedó destruido, no sirve más, pero [nos salvamos] de una forma milagrosa", afirmó el exlegislador a SITIO ANDINO.

Protección divina: cómo ocurrió el accidente que protagonizó Héctor Bonarrico

El siniestro se produjo el martes 9 en la intersección de la Ruta Nacional 34 y la Ruta Provincial 39, en cercanías de la localidad de Arrufó, dentro del departamento San Cristóbal. Entre las 14:45 y las 15.30, una camioneta 4x4 en la que viajaba Bonarrico, junto a su esposa y otras personas, impactó violentamente contra un camión con dos acoplados.

El choque quedó registrado por una cámara de seguridad, donde se observa cómo ambos vehículos encaran el cruce sin reducir la velocidad. El impacto fue de tal magnitud que el camión se partió y volcó, dispersando su carga sobre la calzada.

accidente vial en santa fe hector bonarrico 1
La camioneta 4x4 impactó violentamente contra un camión con dos acoplados en la intersección entre RN34 y RP39.

Como consecuencia, cuatro personas sufrieron lesiones leves y debieron ser trasladadas a centros de salud, aunque todas se encuentran fuera de peligro, Al respecto, el pastor relató a este medio: "Solo Dios puede protegernos, ya que no nos quebramos ni un dedo. [Tenemos] algunos machucones, dolores musculares, pero todo bien".

Tras el siniestro, bomberos voluntarios y personal de la Agencia Provincial de Seguridad Vial trabajaron en el lugar para asistir a los heridos y restablecer la circulación, que permaneció interrumpida durante varias horas.

auto hector bonarrico
Salvado de milagro: así quedó el auto de Héctor Bonarrico tras protagonizar un accidente en Santa Fe.

Una vez dado de alta, el pastor -que volvía de una obra misionera en Chaco- llegó a Mendoza el pasado jueves. "Estamos felices porque Dios nos extendió la vida", completó.

El accidente vial repercutió en el Senado de Santa Fe: el motivo

El episodio llegó incluso al Senado de Santa Fe, donde el legislador Felipe Michlig volvió a advertir sobre la alta siniestralidad del cruce y la demora en la construcción de una rotonda, una obra ya licitada y adjudicada por el Gobierno provincial. Según explicó, la ejecución está frenada por la falta de autorización de la Dirección Nacional de Vialidad, trámite que lleva casi un año.

Tras la proyección del video del accidente, el Senado santafesino aprobó por unanimidad una comunicación para exigir que se destraben las gestiones y se concrete una obra considerada clave para prevenir nuevos accidentes en la zona.

