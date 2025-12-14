Este es el motivo por el que Telefe suspendió MasterChef Celebrity este domingo

Los seguidores de MasterChef Celebrity se llevaron una sorpresa este domingo, luego de que Telefe decidiera suspender la emisión en vivo del programa, que venía respetando su progamación habitual de domingo a jueves a las 22 horas. Cuál es el motivo.
Según informó Noticias Argentinas, la determinación del canal respondió al compromiso de transmitir, en conjunto con el canal de streaming OLGA, la gala inaugural de los Premios Martín Fierro de Streaming.
De qué se trata el evento que reemplazó a MasterChef Celebrity
La primera edición de los galardones, que reconocen a lo mejor del contenido digital y online, se lleva a cabo este domingo 14 de diciembre desde el Centro de Convenciones de Buenos Aires.
Si bien la alfombra roja comenzó cerca de las 19, se esperaba que la ceremonia oficial de premiación iniciara a las 21 y se extendiera hasta cerca de la medianoche. Este horario de máxima audiencia coincidió directamente con la emisión habitual de MasterChef Celebrity, lo que obligó a Telefe a sacrificar la salida al aire del reality para priorizar el evento organizado por APTRA.
La suspensión del programa se suma a los diversos cambios de día y horario que ha atravesado el ciclo de cocina en esta edición, una situación que generó reiteradas reacciones entre los televidentes en redes sociales.