15 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Sorpresa

Este es el motivo por el que Telefe suspendió MasterChef Celebrity este domingo

Telefe decidió suspender la emisión de MasterChef Celebrity este domingo. Conocé cuál es el motivo de la suspensión.

Cuál es el motivo detrás de la suspensión de MasterChef Celebrity este domingo

Cuál es el motivo detrás de la suspensión de MasterChef Celebrity este domingo

Según informó Noticias Argentinas, la determinación del canal respondió al compromiso de transmitir, en conjunto con el canal de streaming OLGA, la gala inaugural de los Premios Martín Fierro de Streaming.

Lee además
Así quedó el balcón de MasterChef Celebrity y la lista de los delantales grises video
Gala olímpica

Así quedó el balcón de MasterChef Celebrity y la lista de los delantales grises
La dura eliminación de MasterChef Celebrity que hizo llorar hasta al más fuerte video
Definición

La dura eliminación de MasterChef Celebrity que hizo llorar hasta al más fuerte
masterchef celebrity quién subió al balcón
Telefe decidió suspender la emisión en vivo del programa

Telefe decidió suspender la emisión en vivo del programa

De qué se trata el evento que reemplazó a MasterChef Celebrity

La primera edición de los galardones, que reconocen a lo mejor del contenido digital y online, se lleva a cabo este domingo 14 de diciembre desde el Centro de Convenciones de Buenos Aires.

Si bien la alfombra roja comenzó cerca de las 19, se esperaba que la ceremonia oficial de premiación iniciara a las 21 y se extendiera hasta cerca de la medianoche. Este horario de máxima audiencia coincidió directamente con la emisión habitual de MasterChef Celebrity, lo que obligó a Telefe a sacrificar la salida al aire del reality para priorizar el evento organizado por APTRA.

Martín Fierro streaming 2025
La primera edición de los galardones se lleva a cabo este domingo 14 de diciembre

La primera edición de los galardones se lleva a cabo este domingo 14 de diciembre

La suspensión del programa se suma a los diversos cambios de día y horario que ha atravesado el ciclo de cocina en esta edición, una situación que generó reiteradas reacciones entre los televidentes en redes sociales.

Temas
Seguí leyendo

Wanda Nara la pifió feo en MasterChef Celebrity e hizo estallar de risa a todos

Por qué Damián Betular no apareció en MasterChef y quién fue el famoso chef que lo reemplazó

Estos famosos de MasterChef Celebrity no dieron la talla y quedaron con el delantal negro

MasterChef Celebrity: ganadores de las medallas y participantes en la cuerda floja

Un famoso de MasterChef Celebrity reaccionó sin filtros ante la incorporación de Yanina Latorre

Qué le dijo el jurado a Julia Calvo en MasterChef Celebrity y por qué terminó llorando

MasterChef Celebrity: los famosos que subieron al balcón y los que quedaron con delantal gris

Murió Ernesto Acher, histórico integrante de Les Luthiers y creador de personajes emblemáticos

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2406 y números ganadores del domingo 14 de diciembre
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2406 y números ganadores del domingo 14 de diciembre

Conocé que ocurrirá con el Paso fronterizo este domingo.
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 14 de diciembre

Resultados del Quini 6 hoy domingo 14 de diciembre: números ganadores del sorteo 3330
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy domingo 14 de diciembre: números ganadores del sorteo 3330

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1332 del domingo 14 de diciembre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1332 del domingo 14 de diciembre

Accidente en San Carlos: volcó un vehículo con fieles que se dirigían a Chilecito.
Accidente vial en Ruta 143

Volcó una traffic en San Carlos y un menor está gravemente herido: los hechos

Te Puede Interesar

Kast brindó su primer discurso como presidente electo. video
Elecciones en Chile

Tras el triunfo, Kast llamó a "reconstruir Chile" y aseguró que será "el presidente de todos"

Por Sitio Andino Mundo
La hidroponía avanza en Mendoza como un modelo agrícola más eficiente en el uso del agua
ECONOMÍA REGIONAL

La hidroponía avanza en Mendoza como un modelo agrícola más eficiente en el uso del agua

Por Soledad Maturano
El nuevo presidente chileno, alineado ideológicamente al mandatario argentino.
Balotaje en el vecino país

Milei celebró el triunfo de Kast en Chile y habló de una alianza regional "por la libertad"

Por Sitio Andino Política