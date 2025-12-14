Este es el motivo por el que Telefe suspendió MasterChef Celebrity este domingo

Cuál es el motivo detrás de la suspensión de MasterChef Celebrity este domingo

Según informó Noticias Argentinas, la determinación del canal respondió al compromiso de transmitir, en conjunto con el canal de streaming OLGA, la gala inaugural de los Premios Martín Fierro de Streaming.

masterchef celebrity quién subió al balcón Telefe decidió suspender la emisión en vivo del programa Foto: Gentileza Telefé. De qué se trata el evento que reemplazó a MasterChef Celebrity La primera edición de los galardones, que reconocen a lo mejor del contenido digital y online, se lleva a cabo este domingo 14 de diciembre desde el Centro de Convenciones de Buenos Aires.

Si bien la alfombra roja comenzó cerca de las 19, se esperaba que la ceremonia oficial de premiación iniciara a las 21 y se extendiera hasta cerca de la medianoche. Este horario de máxima audiencia coincidió directamente con la emisión habitual de MasterChef Celebrity, lo que obligó a Telefe a sacrificar la salida al aire del reality para priorizar el evento organizado por APTRA.

Martín Fierro streaming 2025 La primera edición de los galardones se lleva a cabo este domingo 14 de diciembre Foto: captura La suspensión del programa se suma a los diversos cambios de día y horario que ha atravesado el ciclo de cocina en esta edición, una situación que generó reiteradas reacciones entre los televidentes en redes sociales.