10 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Estos famosos de MasterChef Celebrity no dieron la talla y quedaron con el delantal negro

El reality MasterChef Celebrity tuvo una noche de sorpresas en la que se definió quiénes subieron al balcón y varios terminaron con delantal negro.

Por Juan Pablo Strappazzon

Este martes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, se definió quiénes subieron al balcón, mientras que varios famosos terminaron con el delantal negro.

Quiénes se salvaron y quiénes quedaron complicados en MasterChef Celebrity 2025

Según mostró la transmisión, la definición de la noche (que tenía como desafío fusionar la cocina argentina con la gastronomía de distintos países asignados) terminó en un mano a mano entre el equipo de Sofi Martínez, Miguel Ángel Rodríguez y Evangelina Anderson, quienes competían por los últimos lugares disponibles en el balcón.

Finalmente, y de manera sorpresiva, el jurado se inclinó por Evangelina y Miguel, dejando al resto fuera de la instancia y rumbo a la gala de eliminación.

Tanto las empanadas de morcilla con salsa criolla de una como el pastel de carne, maíz y queso del otro conquistaron a Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui gracias a una presentación prolija y a un sabor destacado, convirtiéndose en los platos más elogiados de la noche.

Por otro lado, los delantales negros quedaron para Andy Chango, Momi Giardina, Julia Calvo, Ian Lucas, Eugenia Tobal, Sofía “La Reini” Gonet y Sofi Martínez. Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

