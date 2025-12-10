Estos famosos de MasterChef Celebrity no dieron la talla y quedaron con el delantal negro

Por Juan Pablo Strappazzon







Este martes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, se definió quiénes subieron al balcón, mientras que varios famosos terminaron con el delantal negro.

Quiénes se salvaron y quiénes quedaron complicados en MasterChef Celebrity 2025 Según mostró la transmisión, la definición de la noche (que tenía como desafío fusionar la cocina argentina con la gastronomía de distintos países asignados) terminó en un mano a mano entre el equipo de Sofi Martínez, Miguel Ángel Rodríguez y Evangelina Anderson, quienes competían por los últimos lugares disponibles en el balcón.

Finalmente, y de manera sorpresiva, el jurado se inclinó por Evangelina y Miguel, dejando al resto fuera de la instancia y rumbo a la gala de eliminación.

Miguel Ángel Rodríguez y Evangelina Anderson Miguel Ángel Rodríguez y Evangelina Anderson subieron al balcón Tanto las empanadas de morcilla con salsa criolla de una como el pastel de carne, maíz y queso del otro conquistaron a Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui gracias a una presentación prolija y a un sabor destacado, convirtiéndose en los platos más elogiados de la noche.

Por otro lado, los delantales negros quedaron para Andy Chango, Momi Giardina, Julia Calvo, Ian Lucas, Eugenia Tobal, Sofía "La Reini" Gonet y Sofi Martínez.