Su plato fue tan malo que fue eliminado de MasterChef Celebrity: ¿quién es?

#MasterChef | En la séptima gala de eliminación de MasterChef Celebrity se despidió Alex Pelao. Su plato —un sándwich de lomo con ensalada fresca— terminó siendo duramente cuestionado por los jueces, no solo por su desproporción y exceso de condimentos, sino por la construcción general: la "torre" de carne y pan resultó poco armónica y generó críticas de sabor y diseño. Aunque la eliminación sorprendió —por tratarse de uno de los participantes más queridos del ciclo—, los jueces no dejaron de reconocer el paso de Alex por el programa. El chef Donato de Santis destacó que su participación, aunque breve, había dejado huella: "Tus pasos fueron breves pero contundentes". Por su parte, Germán Martitegui elogió su talento y versatilidad, y Damián Betular expresó gratitud por su actitud y la diversión que aportó al concurso. En un momento íntimo tras la despedida, Alex se quebró y reveló que su paso por el certamen representó mucho más que una competencia: lo ayudó a confrontar una lucha personal ligada a sus problemas con la comida. Admitió que "Me cuesta mucho bajar de la cáscara que uno se arma" y que la experiencia del programa le permitió mejorar su vínculo con la cocina y la comida. "A partir de estar acá empecé a mejorar mi vínculo con el momento de comer, a conectarme más, a darle una cuota de valor. Yo lo capitalizo en eso y ni hablar del grupo hermoso que se armó. Son un equipazo". fueron sus palabras.

