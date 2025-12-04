4 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Dura despedida

Su plato fue tan malo que fue eliminado de MasterChef Celebrity: ¿quién es?

Este miércoles se vivió una intensa gala de eliminación en MasterChef Celebrity. Te contamos quién fue el participante que debió despedirse del reality.

Su plato fue tan malo que fue eliminado de MasterChef Celebrity: ¿quién es?

Su plato fue tan malo que fue eliminado de MasterChef Celebrity: ¿quién es?

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este miércoles se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. Tras la gala de eliminación, otro participante debió despedirse del certamen y el jurado tomó una decisión que nadie esperaba.

Quién fue el séptimo eliminado de Masterchef Celebrity 2025

MasterChef Celebrity volvió a encenderse con una gala de eliminación llena de tensión y emociones. En esta oportunidad, ocho participantes cocinaron bajo la atenta mirada del jurado integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

Lee además
Agustín Sierra presentó su plato con ilusión en MasterChef Celebrity, pero el jurado lo hizo trizas video
No fue su noche

Agustín Sierra presentó su plato con ilusión en MasterChef Celebrity, pero el jurado lo hizo trizas
Sofi Martínez protagonizó un verdadero papelón en MasterChef y vivió su momento más incómodo video
Insólito

Sofi Martínez protagonizó un verdadero papelón en MasterChef y vivió su momento más incómodo

Los delantales negros fueron para Emilia Attias, Agustín “Cachete” Sierra, Sofía “La Reini” Gonet, Julia Calvo, La Joaqui, Miguel Ángel Rodríguez, Alex Pelao y Marixa Balli.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#MasterChef | En la séptima gala de eliminación de MasterChef Celebrity se despidió Alex Pelao. Su plato —un sándwich de lomo con ensalada fresca— terminó siendo duramente cuestionado por los jueces, no solo por su desproporción y exceso de condimentos, sino por la construcción general: la “torre” de carne y pan resultó poco armónica y generó críticas de sabor y diseño. Aunque la eliminación sorprendió —por tratarse de uno de los participantes más queridos del ciclo—, los jueces no dejaron de reconocer el paso de Alex por el programa. El chef Donato de Santis destacó que su participación, aunque breve, había dejado huella: “Tus pasos fueron breves pero contundentes”. Por su parte, Germán Martitegui elogió su talento y versatilidad, y Damián Betular expresó gratitud por su actitud y la diversión que aportó al concurso. En un momento íntimo tras la despedida, Alex se quebró y reveló que su paso por el certamen representó mucho más que una competencia: lo ayudó a confrontar una lucha personal ligada a sus problemas con la comida. Admitió que “Me cuesta mucho bajar de la cáscara que uno se arma” y que la experiencia del programa le permitió mejorar su vínculo con la cocina y la comida. “A partir de estar acá empecé a mejorar mi vínculo con el momento de comer, a conectarme más, a darle una cuota de valor. Yo lo capitalizo en eso y ni hablar del grupo hermoso que se armó. Son un equipazo”. fueron sus palabras. Conocé más en sitioandino.com #Pelao #Alex #certamen #tristeza #conmoción"
View this post on Instagram

Entre los platos más criticados estaba el de Alex Pelao (sándwich de lomo con ensalada fresca de hierbas), quien recibió duras devoluciones por parte del jurado. "Está tan pero tan salado que es imposible", "Comés esto a la noche y al otro día te levantás y no te podés poner el reloj ni los anillos por la retención de líquidos que te puede generar este sandwich", fueron algunas de las críticas.

La tensión se vio en los minutos finales, cuando el influencer y Marixa Balli quedaron como los participantes más comprometidos de la noche. Tras un ajustado debate, los chefs decidieron darle una nueva oportunidad a la actriz.

Alex Pelao, Masterchef Celebrity
Alex Pelao quedó eliminado de MasterChef Celebrity

Alex Pelao quedó eliminado de MasterChef Celebrity

Finalmente, fue Damián Betular quien anunció el veredicto: Alex Pelao se convirtió en el séptimo eliminado del certamen. Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

Temas
Seguí leyendo

MasterChef Celebrity: los famosos que lograron zafar y los que están a un paso de la eliminación

Bombazo en MasterChef Celebrity: quién es la figura del espectáculo que se suma al certamen

Quién ganó las medallas en MasterChef Celebrity y quién se complicó en la competencia

Quién es Ian Lucas, el joven de MasterChef que conquistó al público ¿Y a Evangelina Anderson?

¿Nació el amor en MasterChef Celebrity? Aseguran que estos dos participantes estarían juntos

Si estabas viendo MasterChef Celebrity, seguro esta decisión del jurado te descolocó

Maxi López se baja nuevamente de MasterChef Celebrity y ya suena otro ex de Wanda Nara

MasterChef Celebrity: quién logró salvarse y qué famosos siguen en la cuerda floja

LO QUE SE LEE AHORA
Agustín Sierra presentó su plato con ilusión en MasterChef Celebrity, pero el jurado lo hizo trizas video
No fue su noche

Agustín Sierra presentó su plato con ilusión en MasterChef Celebrity, pero el jurado lo hizo trizas

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 3 de diciembre: números ganadores del sorteo 3327.
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 3 de diciembre: números ganadores del sorteo 3327

Destrozos en una escuela de Godoy Cruz: ante el reclamo de los padres, las autoridades tomaron una decisión.
Escándalo

Destrozos en una escuela de Godoy Cruz: ante el reclamo de los padres, las autoridades tomaron una decisión

El frente de la peluquería Diego Xiccato, ubicada en Ciudad de Mendoza.
Dolphin Mall

Robo en Miami: así está hoy la peluquería de Diego Xiccato, uno de los detenidos por el "tour delictivo"

Ciudad de Mendoza: el joven recibió un disparo cuando circulaba por calle Aliar y Pablo Neruda.
Tiene pedido de captura

Ataque a tiros en Ciudad de Mendoza: un motociclista recibió un disparo en la cabeza

Los detenidos en Miami enfrentarán cargos por defraudación y robo minorista.
Caso Dolphin Mall

Audiencia en Miami: los mendocinos acusados de robar en el Mall enfrentaron a la justicia

Te Puede Interesar

Llaman a licitación para una obra estratégica en el Acceso Este: 30 meses para transformar 30 km
ruta nacional 7

Llaman a licitación para una obra estratégica en el Acceso Este: 30 meses para transformar 30 km

Por Cecilia Zabala
Empresarios de Malargüe y Chile avanzan en un corredor turístico estratégico por el Paso Pehuenche. video
Oportunidades

Empresarios de Malargüe y Chile avanzan en un corredor turístico estratégico por el Paso Pehuenche

Por Claudio Altamirano
El proyecto Diablillos en el límite entre Catamarca y Salta pidio su incorporación al RIGI
Inversiones

El RIGI suma nuevos candidatos en minería y el gobierno piensa en extenderlo

Por Marcelo López Álvarez