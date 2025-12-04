Su plato fue tan malo que fue eliminado de MasterChef Celebrity: ¿quién es?

Este miércoles se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. Tras la gala de eliminación, otro participante debió despedirse del certamen y el jurado tomó una decisión que nadie esperaba.
Quién fue el séptimo eliminado de Masterchef Celebrity 2025
MasterChef Celebrity volvió a encenderse con una gala de eliminación llena de tensión y emociones. En esta oportunidad, ocho participantes cocinaron bajo la atenta mirada del jurado integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.
Los delantales negros fueron para Emilia Attias, Agustín “Cachete” Sierra, Sofía “La Reini” Gonet, Julia Calvo, La Joaqui, Miguel Ángel Rodríguez, Alex Pelao y Marixa Balli.
Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#MasterChef | En la séptima gala de eliminación de MasterChef Celebrity se despidió Alex Pelao. Su plato —un sándwich de lomo con ensalada fresca— terminó siendo duramente cuestionado por los jueces, no solo por su desproporción y exceso de condimentos, sino por la construcción general: la “torre” de carne y pan resultó poco armónica y generó críticas de sabor y diseño. Aunque la eliminación sorprendió —por tratarse de uno de los participantes más queridos del ciclo—, los jueces no dejaron de reconocer el paso de Alex por el programa. El chef Donato de Santis destacó que su participación, aunque breve, había dejado huella: “Tus pasos fueron breves pero contundentes”. Por su parte, Germán Martitegui elogió su talento y versatilidad, y Damián Betular expresó gratitud por su actitud y la diversión que aportó al concurso. En un momento íntimo tras la despedida, Alex se quebró y reveló que su paso por el certamen representó mucho más que una competencia: lo ayudó a confrontar una lucha personal ligada a sus problemas con la comida. Admitió que “Me cuesta mucho bajar de la cáscara que uno se arma” y que la experiencia del programa le permitió mejorar su vínculo con la cocina y la comida. “A partir de estar acá empecé a mejorar mi vínculo con el momento de comer, a conectarme más, a darle una cuota de valor. Yo lo capitalizo en eso y ni hablar del grupo hermoso que se armó. Son un equipazo”. fueron sus palabras. Conocé más en sitioandino.com #Pelao #Alex #certamen #tristeza #conmoción"
Entre los platos más criticados estaba el de Alex Pelao (sándwich de lomo con ensalada fresca de hierbas), quien recibió duras devoluciones por parte del jurado. "Está tan pero tan salado que es imposible", "Comés esto a la noche y al otro día te levantás y no te podés poner el reloj ni los anillos por la retención de líquidos que te puede generar este sandwich", fueron algunas de las críticas.
La tensión se vio en los minutos finales, cuando el influencer y Marixa Balli quedaron como los participantes más comprometidos de la noche. Tras un ajustado debate, los chefs decidieron darle una nueva oportunidad a la actriz.
Finalmente, fue Damián Betular quien anunció el veredicto: Alex Pelao se convirtió en el séptimo eliminado del certamen. Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.