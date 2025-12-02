Bombazo en MasterChef Celebrity: quién es la figura del espectáculo que se suma al certamen

Por Juan Pablo Strappazzon







En las últimas horas se confirmó una noticia que sacudió al mundo del espectáculo: una figura muy reconocida de la televisión se suma al reality MasterChef Celebrity Argentina. En esta nota te contamos en detalle quién es y cómo se anunció su incorporación.

Quién es el famoso que se incorporará a MasterChef Celebrity Durante la emisión de su ciclo, Yanina Latorre sorprendió al anunciar que formará parte de MasterChef Celebrity. Con total sinceridad, reveló en vivo: “Voy a reemplazar al señor Maxi López en MasterChef. Prometí cuidarle el lugar. Sé cocinar, pero tengo pánico. ¿Es muy difícil?”.

La participación de Latorre llega en un momento particular: el ex futbolista se prepara para viajar a Suiza, donde aguardará el nacimiento de su segundo hijo junto a Daniela Christiansson.

Yanina Latorre Yanina Latorre anunció que formará parte de MasterChef Celebrity Más adelante, en un mano a mano con López, Latorre volvió a generar revuelo al plantear: “Supongo que Wanda tuvo que aprobar mi incorporación... ¿Está contenta con que vaya al piso? Porque me tiene bloqueada en Instagram...”.

El desembarco de la panelista en Telefe marca un giro inesperado en su agenda laboral. Con este nuevo desafío, su futuro mediático abre un capítulo que pocos imaginaban. Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.