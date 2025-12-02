2 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
¿Te lo esperabas?

Bombazo en MasterChef Celebrity: quién es la figura del espectáculo que se suma al certamen

Una figura muy reconocida de la TV se suma al reality MasterChef Celebrity Argentina. Descubrí quién y cómo se anunció su incorporación.

Bombazo en MasterChef Celebrity: quién es la figura del espectáculo que se suma al certamen

Bombazo en MasterChef Celebrity: quién es la figura del espectáculo que se suma al certamen

 Por Juan Pablo Strappazzon

En las últimas horas se confirmó una noticia que sacudió al mundo del espectáculo: una figura muy reconocida de la televisión se suma al reality MasterChef Celebrity Argentina. En esta nota te contamos en detalle quién es y cómo se anunció su incorporación.

Quién es el famoso que se incorporará a MasterChef Celebrity

Durante la emisión de su ciclo, Yanina Latorre sorprendió al anunciar que formará parte de MasterChef Celebrity. Con total sinceridad, reveló en vivo: “Voy a reemplazar al señor Maxi López en MasterChef. Prometí cuidarle el lugar. Sé cocinar, pero tengo pánico. ¿Es muy difícil?”.

Lee además
Quién ganó las medallas en MasterChef Celebrity y quién se complicó en la competencia
Noche colombiana

Quién ganó las medallas en MasterChef Celebrity y quién se complicó en la competencia
Quién es Ian Lucas, el joven de MasterChef que conquistó al público ¿Y a Evangelina Anderson?
De interés

Quién es Ian Lucas, el joven de MasterChef que conquistó al público ¿Y a Evangelina Anderson?

La participación de Latorre llega en un momento particular: el ex futbolista se prepara para viajar a Suiza, donde aguardará el nacimiento de su segundo hijo junto a Daniela Christiansson.

Yanina Latorre
Yanina Latorre anunció que formará parte de MasterChef Celebrity

Yanina Latorre anunció que formará parte de MasterChef Celebrity

Más adelante, en un mano a mano con López, Latorre volvió a generar revuelo al plantear: “Supongo que Wanda tuvo que aprobar mi incorporación... ¿Está contenta con que vaya al piso? Porque me tiene bloqueada en Instagram...”.

El desembarco de la panelista en Telefe marca un giro inesperado en su agenda laboral. Con este nuevo desafío, su futuro mediático abre un capítulo que pocos imaginaban. Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

Temas
Seguí leyendo

¿Nació el amor en MasterChef Celebrity? Aseguran que estos dos participantes estarían juntos

Si estabas viendo MasterChef Celebrity, seguro esta decisión del jurado te descolocó

Maxi López se baja nuevamente de MasterChef Celebrity y ya suena otro ex de Wanda Nara

MasterChef Celebrity: quién logró salvarse y qué famosos siguen en la cuerda floja

Epa, ¿Y ese palito? Maxi López le dedicó un peculiar tema a Wanda Nara y revolucionó la gala

Qué pasó en MasterChef Celebrity: dos medallas y un participante al borde de la eliminación

El jurado de MasterChef Celebrity puso la vara muy alta y un participante la pasó mal

Luisana Lopilato habló de la vida y la familia en redes y dejó una duda abierta: ¿bebé en camino?

LO QUE SE LEE AHORA
Quién ganó las medallas en MasterChef Celebrity y quién se complicó en la competencia
Noche colombiana

Quién ganó las medallas en MasterChef Celebrity y quién se complicó en la competencia

Las Más Leídas

Las familias denunciaron por estafa al dueño de Ok Eventos, Mauricio Morales
Escrache en redes sociales

Denuncian a una empresa de catering en Mendoza por estafas: estudiantes se quedaron sin fiesta de egresados

La lluvia tomó por sorpresa a los mendocinos este 1 de diciembre.
Pronóstico

¿Hasta cuándo sigue la lluvia en Mendoza?

Un video muestra la maniobra prohibida que realizó la conductora en Luján antes de volcar.
Accidente vial

Un video muestra la maniobra prohibida que realizó la conductora en Luján antes de volcar

Alfredo Cornejo explicó cuál será su rol en el futuro de la UCR a nivel nacional
Elecciones internas

Alfredo Cornejo explicó cuál será su rol en el futuro de la UCR a nivel nacional

Robo en un Átomo de Ugarteche: el encargado revisó las cámaras y confirmó el faltante de mercadería.
Ingreso nocturno

Irrumpieron en un conocido supermercado de Luján y robaron carros llenos de carne

Te Puede Interesar

Alerta por el avance de una enfermedad respiratoria muy contagiosa: el panorama en Mendoza.
Preocupante

Alerta por el avance de una enfermedad respiratoria muy contagiosa: el panorama en Mendoza

Por Natalia Mantineo
Convocan a audiencia pública para definir el nuevo costo del transporte.
transporte público

El Gobierno abre la puerta a otra suba del boleto para inicios de 2026 en Mendoza

Por Cecilia Zabala
La industria del calzado en uno de sus peores momentos históricos
Zapatos que aprietan

Crisis en la industria del calzado: importaciones récord, contrabando y consumo en caída

Por Marcelo López Álvarez