Quién ganó las medallas en MasterChef Celebrity y quién se complicó en la competencia

Por Juan Pablo Strappazzon







Este lunes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, dos participantes se llevaron las medallas de oro y plata, mientras que otro terminó con el delantal negro.

Así fue la última gala de MasterChef Celebrity Según se vio en la transmisión, Susana Rocasalvo se quedó con la medalla dorada tras conquistar al jurado con un impecable ajiaco con patacones y hogao. Su plato destacó por cumplir a la perfección con la consigna y ofrecer un gran sabor, lo que le valió el máximo reconocimiento de la noche.

Por su parte, Eugenia Tobal obtuvo la medalla plateada gracias a su pescado envuelto en hoja de plátano con patacones. Aunque su preparación tuvo algunos detalles por ajustar, logró sorprender y ubicarse entre las favoritas del jurado.

MasterChef Celebrity Susana Rocasalvo y Eugenia Tobal Sierra ganaron las medallas en MasterChef Celebrity Sin embargo, no todo fue positivo en la gala. Marixa Balli no consiguió convencer con su propuesta y fue señalada como la más floja de la noche. En consecuencia, recibió el delantal negro y quedó en riesgo de eliminación.

Marixa Balli, MasterChef Celebrity Marixa Balli recibió el delantal negro Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.