Noche colombiana

Quién ganó las medallas en MasterChef Celebrity y quién se complicó en la competencia

El reality MasterChef Celebrity tuvo una gala intensa con dos medallas en juego y un participante que terminó con el delantal negro. Repasá todos los detalles.

Quién ganó las medallas en MasterChef Celebrity y quién se complicó en la competencia

Quién ganó las medallas en MasterChef Celebrity y quién se complicó en la competencia

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este lunes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, dos participantes se llevaron las medallas de oro y plata, mientras que otro terminó con el delantal negro.

Así fue la última gala de MasterChef Celebrity

Según se vio en la transmisión, Susana Rocasalvo se quedó con la medalla dorada tras conquistar al jurado con un impecable ajiaco con patacones y hogao. Su plato destacó por cumplir a la perfección con la consigna y ofrecer un gran sabor, lo que le valió el máximo reconocimiento de la noche.

Por su parte, Eugenia Tobal obtuvo la medalla plateada gracias a su pescado envuelto en hoja de plátano con patacones. Aunque su preparación tuvo algunos detalles por ajustar, logró sorprender y ubicarse entre las favoritas del jurado.

MasterChef Celebrity
Susana Rocasalvo y Eugenia Tobal Sierra ganaron las medallas en MasterChef Celebrity

Susana Rocasalvo y Eugenia Tobal Sierra ganaron las medallas en MasterChef Celebrity

Sin embargo, no todo fue positivo en la gala. Marixa Balli no consiguió convencer con su propuesta y fue señalada como la más floja de la noche. En consecuencia, recibió el delantal negro y quedó en riesgo de eliminación.

Marixa Balli, MasterChef Celebrity
Marixa Balli recibió el delantal negro

Marixa Balli recibió el delantal negro

