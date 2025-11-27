¿Nació el amor en MasterChef Celebrity? Aseguran que estos dos participantes estarían juntos

Por Juan Pablo Strappazzon







En los últimos días tomaron fuerza los rumores que vinculan sentimentalmente a dos participantes de MasterChef Celebrity. Aunque ninguno habló públicamente, varios medios del espectáculo aseguran que el romance es real. En esta nota te contamos quiénes serían los involucrados.

Quiénes son los dos participantes de MasterChef Celebrity que habrían iniciado un romance En el mundo del espectáculo empezó a circular con fuerza una versión: Evangelina Anderson habría dejado atrás su reciente soltería y estaría iniciando una relación con Ian Lucas, el joven influencer que se destaca en MasterChef Celebrity y que es dieciséis años menor.

Tras su mediática separación de Martín Demichelis por una infidelidad, la modelo habría encontrado nuevamente ilusión en su compañero dentro del reality culinario. Según diversas fuentes, ambos habrían pasado semanas “conociéndose” discretamente, hasta que en los últimos días optaron por mostrarse juntos en distintos eventos e, incluso, protagonizar besos frente al público.

Ian Lucas, Evangelina Anderson Evangelina Anderson estaría iniciando una relación con Ian Lucas, compañero de MasterChef Celebrity “A ella se la vincula con Ian Lucas. La vieron en un boliche”, contó la periodista Nadia Epstein en A la Tarde (América TV). Por su parte, Anderson le comentó también a Pepe Ochoa: "La pasé bien, me vas a ver con un montón de gente saliendo, porque estoy recuperando el tiempo que perdí". / NA

