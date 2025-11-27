27 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Sentimientos en las cocinas

¿Nació el amor en MasterChef Celebrity? Aseguran que estos dos participantes estarían juntos

Crece el rumor de amor en el reality MasterChef Celebrity: dos participantes estarían iniciando una relación. Enterate de quiénes se trata.

¿Nació el amor en MasterChef Celebrity? Aseguran que estos dos participantes estarían juntos

¿Nació el amor en MasterChef Celebrity? Aseguran que estos dos participantes estarían juntos

 Por Juan Pablo Strappazzon

En los últimos días tomaron fuerza los rumores que vinculan sentimentalmente a dos participantes de MasterChef Celebrity. Aunque ninguno habló públicamente, varios medios del espectáculo aseguran que el romance es real. En esta nota te contamos quiénes serían los involucrados.

Quiénes son los dos participantes de MasterChef Celebrity que habrían iniciado un romance

En el mundo del espectáculo empezó a circular con fuerza una versión: Evangelina Anderson habría dejado atrás su reciente soltería y estaría iniciando una relación con Ian Lucas, el joven influencer que se destaca en MasterChef Celebrity y que es dieciséis años menor.

Lee además
Si estabas viendo MasterChef Celebrity, seguro esta decisión del jurado te descolocó
Noche de definición

Si estabas viendo MasterChef Celebrity, seguro esta decisión del jurado te descolocó
Maxi López se baja nuevamente de MasterChef Celebrity y ya suena otro ex de Wanda Nara
¿Te lo esperabas?

Maxi López se baja nuevamente de MasterChef Celebrity y ya suena otro ex de Wanda Nara

Tras su mediática separación de Martín Demichelis por una infidelidad, la modelo habría encontrado nuevamente ilusión en su compañero dentro del reality culinario. Según diversas fuentes, ambos habrían pasado semanas “conociéndose” discretamente, hasta que en los últimos días optaron por mostrarse juntos en distintos eventos e, incluso, protagonizar besos frente al público.

Ian Lucas, Evangelina Anderson
Evangelina Anderson estaría iniciando una relación con Ian Lucas, compañero de MasterChef Celebrity

Evangelina Anderson estaría iniciando una relación con Ian Lucas, compañero de MasterChef Celebrity

A ella se la vincula con Ian Lucas. La vieron en un boliche”, contó la periodista Nadia Epstein en A la Tarde (América TV). Por su parte, Anderson le comentó también a Pepe Ochoa: "La pasé bien, me vas a ver con un montón de gente saliendo, porque estoy recuperando el tiempo que perdí". / NA

Temas
Seguí leyendo

MasterChef Celebrity: quién logró salvarse y qué famosos siguen en la cuerda floja

Epa, ¿Y ese palito? Maxi López le dedicó un peculiar tema a Wanda Nara y revolucionó la gala

Qué pasó en MasterChef Celebrity: dos medallas y un participante al borde de la eliminación

El jurado de MasterChef Celebrity puso la vara muy alta y un participante la pasó mal

El momento más tierno de MasterChef: por qué Maxi López y Wanda Nara terminaron abrazados

Quiénes subieron al balcón en MasterChef Celebrity y qué famosos quedaron con delantal gris

Qué pasó en MasterChef Celebrity: el jurado perdió la paciencia y estalló de furia en la gala

Una eliminación inesperada en MasterChef Celebrity: quién se fue del certamen

LO QUE SE LEE AHORA
Si estabas viendo MasterChef Celebrity, seguro esta decisión del jurado te descolocó
Noche de definición

Si estabas viendo MasterChef Celebrity, seguro esta decisión del jurado te descolocó

Las Más Leídas

Cuáles son los requisitos más comunes para participar de los programas habitacionales del IPV en Mendoza.
casa propia

¿Qué requisitos se necesitan para inscribirse en el IPV?

San Rafael, Ciudad y el Valle de Uco fueron algunos de los sectores que registraron granizo
Alerta naranja

Cayó granizo en varias zonas de Mendoza: así seguirá el clima

Qué pasaría con las cajas profesionales y la jubilación por vejez en la reforma que analiza Economía.
Seguridad social

Qué incluye la propuesta que busca modificar la jubilación y los regímenes especiales

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 26 de noviembre: números ganadores del sorteo 3325
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 26 de noviembre: números ganadores del sorteo 3325

Avanza el proyecto minero de Uspallata.
Legislatura de Mendoza

Sin el respaldo peronista, Diputados aprobó PSJ Cobre Mendocino: qué falta para que sea ley

Te Puede Interesar

El INDEC asegura que crece el comercio electrodoméstico. El Central advierte que no se pagan
Contradicciones económicas

Electrodomésticos y crédito: los argentinos compran pero no pueden pagar

Por Marcelo López Álvarez
El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de noviembre los estatales.
Salarios

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de noviembre los estatales

Por Sitio Andino Economía
Masivo apagón en Malargüe: las causas del desperfecto eléctrico. Imagen ilustrativa
Alerta

Masivo apagón en Malargüe: las causas del desperfecto eléctrico

Por Natalia Mantineo