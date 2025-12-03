3 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Caso Dolphin Mall

Audiencia en Miami: los mendocinos acusados de robar en el Mall enfrentaron a la justicia

Los cinco argentinos detenidos por robar ropa en el Dolphin Mall enfrentaron su primera audiencia en Miami. La jueza Glazer fijó fianzas que superan los USD 20 mil.

Los detenidos en Miami enfrentarán cargos por defraudación y robo minorista.

Los imputados —Diego Luis Xiccato, Mauricio Ariel Aparo Orlando, Sebastián Luis Moyano, Manuel Zuloaga Arenas y Juan Pablo Rua— comparecieron por Zoom, vestidos con el característico uniforme naranja utilizado en las cárceles de Estados Unidos y asistidos por un traductor.

Los detenidos enfrentan cargos por defraudación y robo minorista
Enfrentan cargos penales

Quiénes son los cinco turistas mendocinos detenidos en Miami tras un "tour delictivo" en un shopping
Uniformes naranjas y fianzas altas: así fue la audiencia de los argentinos en Miami

Las audiencias se realizaron mediante un sistema de videollamadas, con cuatro pantallas que mostraban a los acusados junto a un oficial de la Corte, a la abogada del Estado de Florida, al intérprete y a la magistrada. Cada intervención duró cerca de tres minutos, en los que la jueza leyó las imputaciones y determinó los montos de las fianzas.

El primero en presentarse fue Xiccato, de 46 años, un conocido coiffeur mendocino, acusado de crimen organizado, robos múltiples y robo al por menor. La jueza le fijó una fianza de USD 4.500 y le prohibió acercarse al Dolphin Mall y a los locales Tommy Hilfiger y Berlington. La misma cifra se impuso a Aparo Orlando, de 49 años, quien no pudo acceder a un defensor público por tener propiedades declaradas y pidió resolver su situación en ese momento debido a que tenía un vuelo programado.

A Moyano, de 41 años y con antecedentes en Estados Unidos, le fijaron una fianza de USD 4.000, al igual que a Zuloaga Arenas, de 49, quien solicitó un defensor oficial, pedido que fue rechazado.

image
Diego Luis Xiccato, Mauricio Aparo , Sebastián Luis Moyano, Juan Manuel Zuloaga Arenas y Juan Pablo Rua.

Finalmente, Rua, de 45 años, también recibió una fianza de USD 4.000. Consultó sobre el modo de pago y la jueza le aclaró que la cárcel acepta tarjetas de crédito o la contratación de un financista, según publica el medio Infobae.

En total, la magistrada resolvió en menos de veinte minutos las situaciones de los cinco acusados e impuso USD 21.000 en fianzas, además de las restricciones de acercamiento. Los detenidos permanecieron incomunicados mientras se realizaban los trámites correspondientes para una eventual liberación.

