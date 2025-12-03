Audiencia en Miami: los mendocinos acusados de robar en el Mall enfrentaron a la justicia

Los cinco mendocinos detenidos el domingo pasado por robar valijas llenas de ropa en el Dolphin Mall de Miami participaron en las últimas horas de su primera audiencia ante la jueza Mindy Glazer , del Tribunal de Circuito 11° de Florida .

Los imputados — Diego Luis Xiccato , Mauricio Ariel Aparo Orlando , Sebastián Luis Moyano , Manuel Zuloaga Arenas y Juan Pablo Rua — comparecieron por Zoom , vestidos con el característico uniforme naranja utilizado en las cárceles de Estados Unidos y asistidos por un traductor .

Todo lo que hay que saber Premios Martín Fierro Latino 2025: horarios, sede, figuras invitadas y cambios clave en esta edición

Enfrentan cargos penales Quiénes son los cinco turistas mendocinos detenidos en Miami tras un "tour delictivo" en un shopping

Las audiencias se realizaron mediante un sistema de videollamadas , con cuatro pantallas que mostraban a los acusados junto a un oficial de la Corte, a la abogada del Estado de Florida , al intérprete y a la magistrada. Cada intervención duró cerca de tres minutos, en los que la jueza leyó las imputaciones y determinó los montos de las fianzas .

El primero en presentarse fue Xiccato , de 46 años, un conocido coiffeur mendocino, acusado de crimen organizado , robos múltiples y robo al por menor . La jueza le fijó una fianza de USD 4.500 y le prohibió acercarse al Dolphin Mall y a los locales Tommy Hilfiger y Berlington . La misma cifra se impuso a Aparo Orlando , de 49 años, quien no pudo acceder a un defensor público por tener propiedades declaradas y pidió resolver su situación en ese momento debido a que tenía un vuelo programado.

A Moyano, de 41 años y con antecedentes en Estados Unidos, le fijaron una fianza de USD 4.000, al igual que a Zuloaga Arenas, de 49, quien solicitó un defensor oficial, pedido que fue rechazado.

image Diego Luis Xiccato, Mauricio Aparo , Sebastián Luis Moyano, Juan Manuel Zuloaga Arenas y Juan Pablo Rua.

Finalmente, Rua, de 45 años, también recibió una fianza de USD 4.000. Consultó sobre el modo de pago y la jueza le aclaró que la cárcel acepta tarjetas de crédito o la contratación de un financista, según publica el medio Infobae.

En total, la magistrada resolvió en menos de veinte minutos las situaciones de los cinco acusados e impuso USD 21.000 en fianzas, además de las restricciones de acercamiento. Los detenidos permanecieron incomunicados mientras se realizaban los trámites correspondientes para una eventual liberación.