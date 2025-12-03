3 de diciembre de 2025
Plan Integral de Seguridad

Desarticulan a una banda mendocina que robó en un shopping de San Juan

Cinco mendocinos fueron detenidos en San Juan por una serie de robos en perfumerías y farmacias bajo una modalidad delictiva repetida en la región.

Todos los implicados (cuatro mujeres y un hombre, de nacionalidad argentina) son oriundos de Mendoza.

En el marco del Plan Integral de Seguridad Regional aplicado en Cuyo, la Policía de Mendoza y San Juan desbarató una banda mendocina vinculada a robos en perfumerías. Según la investigación, el grupo repetía esta modalidad delictiva en distintos comercios. Estos robos también habían ocurrido en otras provincias.

En el marco de los avances del Plan Integral de Seguridad Regional aplicado en Cuyo, la Policía de Mendoza, en coordinación con su par de San Juan, logró desbaratar una banda de asaltantes que había robado en una perfumería de un shopping sanjuanino. Todos los implicados (cuatro mujeres y un hombre, de nacionalidad argentina) son oriundos de Mendoza.

Robos en perfumerías: cooperación regional y controles

El hecho ocurrió a comienzos de noviembre, cuando tres mujeres ingresaron a una perfumería ubicada dentro de un centro comercial de San Juan. Simulando ser clientas, realizaron consultas sobre productos de maquillaje y cosmetología, mientras una de ellas sustraía perfumes exhibidos y los ocultaba en su pantalón. Tras concretar el robo, abandonaron el local y subieron a un Ford Focus gris, que las esperaba en las inmediaciones.

Según la investigación, el grupo repetía esta modalidad delictiva en distintos comercios

Gracias a las tareas investigativas realizadas por la División Robos y Hurtos de Mendoza, en trabajo conjunto con efectivos sanjuaninos, se logró identificar a todos los integrantes del grupo delictivo. Como resultado, se ejecutaron cinco allanamientos judiciales en domicilios vinculados a los sospechosos, donde se concretaron las detenciones y el secuestro de prendas de vestir, teléfonos celulares y del vehículo utilizado en el ilícito, el cual quedó alojado en la Comisaría Sexta.

Una de las mujeres (que tenía pedido de captura nacional) no fue encontrada durante los procedimientos. Tras nuevas averiguaciones, fue ubicada en Cacheuta, Luján de Cuyo, quedando inmediatamente a disposición del magistrado interviniente. Con su arresto, se completó la detención de todos los involucrados.

La investigación permitió confirmar que la banda tenía antecedentes por robos a farmacias y perfumerías en otras provincias, entre ellas La Pampa, donde utilizaban la misma modalidad para sustraer productos de cosmética.

La investigación permitió confirmar que la banda tenía antecedentes por robos a farmacias y perfumerías

En la causa intervino el Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción de San Juan, con participación del Juzgado Penal Colegiado de la Primera Circunscripción de Mendoza.

Plan Integral de Seguridad Regional: cooperación interprovincial y controles

El plan, firmado en mayo de 2024 por los gobernadores de Mendoza, San Juan y San Luis, tiene como objetivo reforzar la seguridad regional, optimizar el intercambio de información y prevenir delitos complejos, incluida la tenencia ilegal de armas.

En agosto se consolidó la integración tecnológica y la unificación de bases de datos entre las provincias, lo que permite generar alertas sobre personas buscadas y vehículos con medidas judiciales, fortaleciendo los controles y mejorando la eficiencia operativa en toda la región de Cuyo.

