Conmoción en la comunidad educativa

Indignación en Malargüe por el robo al Jardín de Infantes 0-102 Blanca Rosa Quiroga

Delincuentes forzaron una reja y sustrajeron equipos claves, afectando a los niños y alarmando a docentes y familias.

Inaceptable hecho contra jardín de infantes de Malargüe.

 Por Claudio Altamirano

El Jardín 0-102 Blanca Rosa Quiroga sufrió un violento robo que conmocionó a la comunidad educativa de Malargüe. Delincuentes forzaron una reja y sustrajeron tablets del programa Aprender Conectados y un televisor, afectando recursos clave para los niños y generando preocupación, impotencia e inseguridad entre docentes y familias.

Detalles del robo al jardín de infantes

Paola Molina, directora del Jardín 0-102 Blanca Rosa Quiroga, brindó detalles del lamentable hecho que conmocionó no solo a la comunidad educativa, sino también a toda la sociedad malargüina. Se trata de un robo que, además, vulnera directamente a los propios niños.

Según contó, el pasado domingo se encontraron con que el edificio había sido violentado. Los delincuentes forzaron una de las rejas que protegen al jardín, ubicado sobre calle Ruibal (Este), a menos de 30 metros de la escuela de Nivel Medio James Cronin.

Embed - ROBARON EN EL JARDÍN DE INFANTES 0-102

En diálogo con SITIO ANDINO, Molina explicó que se presume que al menos dos personas actuaron con total impunidad en horas de la siesta. Los ladrones se llevaron seis tablets del Programa Aprender Conectados, dispositivos de alto valor pedagógico que permiten a los niños acceder a la educación digital y desarrollar capacidades vinculadas al pensamiento computacional. La docente calificó la pérdida como “irrecuperable” y apeló a la solidaridad de la comunidad para aportar cualquier dato que ayude a recuperar el material robado.

WhatsApp Image 2025-12-02 at 18.39.51

La directora detalló además que los malvivientes sustrajeron un televisor Smart Samsung de 43 pulgadas, lo que refuerza la hipótesis de la participación de más de una persona, dado que la reja fue abierta serruchando uno de sus hierros. El hecho fue descubierto por las directivas del establecimiento de Nivel Inicial cerca de las 17, 40 del domingo.

“Nos sentimos invadidos, porque estuvieron en nuestro espacio, donde están nuestros niños”, lamentó Molina. Agregó que el episodio provoca sentimientos de “impotencia e inseguridad” y recordó que parte de lo robado, como el televisor, fue adquirido gracias al esfuerzo de los padres mediante diversas campañas solidarias.

