1 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Ingreso nocturno

Irrumpieron en un conocido supermercado de Luján y robaron carros llenos de carne

El encargado revisó las cámaras y confirmó que dos personas se llevaron dos carros completos con mercadería congelada. Los detalles del hecho.

Robo en un Átomo de Ugarteche:&nbsp;el encargado revisó las cámaras y confirmó el faltante de mercadería.
Robo en un Átomo de Ugarteche: el encargado revisó las cámaras y confirmó el faltante de mercadería. Foto: Google Maps.
Por Sitio Andino Policiales

Un supermercado Átomo de Luján de Cuyo fue blanco de un robo durante la madrugada, luego de que la alarma del local se activara y alertara al 911. Cuando la policía llegó, constató la rotura de varios candados y faltante de mercadería congelada.

Roban dos carros con carne en un supermercado de Luján: así actuaron los autores

El suceso tuvo lugaralrededor de las 4 de la madrugada en la sucursal ubicada en Ruta 40 y Ruta 16, en Ugarteche, cuando la activación de una alarma motivó un llamado urgente al 911 por un posible ingreso no autorizado al local.

Lee además
Fiesta de la Vendimia: Luján de Cuyo vuelve al voto cantado en la elección de la Reina. Imagen de Archivo.
Boletín Oficial

Fiesta de la Vendimia: Luján de Cuyo vuelve al voto cantado en la elección de la Reina
Un video muestra la maniobra prohibida que realizó la conductora en Luján antes de volcar.
Accidente vial

Un video muestra la maniobra prohibida que realizó la conductora en Luján antes de volcar

Efectivos policiales llegaron al lugar y constataron daños en el candado del portón y en dos candados de la puerta principal, lo que confirmó que individuos habían forzado los accesos. Durante la inspección, los uniformados verificaron que el ingreso se produjo por el sector oeste, correspondiente a las cámaras frigoríficas.

image.png
Los individuos hurtaron carne y mercadería del sector de cámaras frigoríficas.

Los individuos hurtaron carne y mercadería del sector de cámaras frigoríficas.

En ese punto, el personal observó un faltante considerable de carne y mercadería congelada, por lo que se convocó al encargado del comercio, identificado como E.N.B., de 29 años, para revisar el material fílmico. Al analizar las cámaras de seguridad, el empleado confirmó que dos personas habían retirado dos carros completos cargados con carne, antes de escapar del lugar.

En la escena trabajaron equipos de Policía Científica, Canes y la UID, quienes realizaron peritajes y búsqueda de rastros. A su vez, el Ayudante Fiscal Dr. Panelli dispuso la denuncia, la inspección ocular, el croquis y todas las medidas de rigor para avanzar en la investigación del robo.

Hasta el momento no se reportaron personas detenidas, y la policía continúa con las tareas para identificar a los autores del hecho y establecer el recorrido de la mercadería sustraída.

Temas
Seguí leyendo

Una conductora perdió la vida tras volcar en Luján de Cuyo: su acompañante sufrió lesiones

Cornejo ratificó que Cambia Mendoza y La Libertad Avanza irán juntos en las elecciones de febrero

Robo exprés en Luján de Cuyo: se detuvo a comprar y le arrebataron un bolso con plata

Un día como hoy se inauguró el dique El Carrizal, la obra que cambió el paisaje y la región

Control de alcoholemia: otros dos conductores detenidos por manejar ebrios

Legítima defensa y violencia de género: sobreseyeron a la mujer que mató a su marido en Luján

Alfredo Cornejo y el guiño a Esteban Allasino para una posible alianza electoral

Un auto y un camión chocaron de frente en Luján de Cuyo: murió un conductor

LO QUE SE LEE AHORA
Un video muestra la maniobra prohibida que realizó la conductora en Luján antes de volcar.
Accidente vial

Un video muestra la maniobra prohibida que realizó la conductora en Luján antes de volcar

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2404 y números ganadores del domingo 30 de noviembre
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2404 y números ganadores del domingo 30 de noviembre

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1330 del domingo 30 de noviembre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1330 del domingo 30 de noviembre

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 30 de noviembre: números ganadores del sorteo 3326
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy domingo 30 de noviembre: números ganadores del sorteo 3326

Los accidentes viales en Alta Montaña dejaron un saldo trágico este 2025.
récord en fallecidos

Los accidentes viales en Alta Montaña: rutas en mal estado y falta de control

Este lunes 1 de diciembre no habrá atención al público ni tareas administrativas
Comunicado oficial

La Casa de Gobierno de Mendoza suspende sus actividades este lunes: cuál es el motivo

Te Puede Interesar

Alfredo Cornejo explicó cuál será su rol en el futuro de la UCR a nivel nacional
Elecciones internas

Alfredo Cornejo explicó cuál será su rol en el futuro de la UCR a nivel nacional

Por Florencia Martinez del Rio
Fiesta de la Vendimia: Luján de Cuyo vuelve al voto cantado en la elección de la Reina. Imagen de Archivo.
Boletín Oficial

Fiesta de la Vendimia: Luján de Cuyo vuelve al voto cantado en la elección de la Reina

Por Natalia Mantineo
Las principales fuerzas políticas de la Provincia definen sus estrategias electorales.
Elecciones 2026

La UCR y el PJ empiezan a mostrar las cartas rumbo a las elecciones municipales de febrero

Por Facundo La Rosa