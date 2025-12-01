Irrumpieron en un conocido supermercado de Luján y robaron carros llenos de carne

Robo en un Átomo de Ugarteche: el encargado revisó las cámaras y confirmó el faltante de mercadería. Foto: Google Maps.

Un supermercado Átomo de Luján de Cuyo fue blanco de un robo durante la madrugada, luego de que la alarma del local se activara y alertara al 911. Cuando la policía llegó, constató la rotura de varios candados y faltante de mercadería congelada.

El suceso tuvo lugaralrededor de las 4 de la madrugada en la sucursal ubicada en Ruta 40 y Ruta 16, en Ugarteche, cuando la activación de una alarma motivó un llamado urgente al 911 por un posible ingreso no autorizado al local.

Efectivos policiales llegaron al lugar y constataron daños en el candado del portón y en dos candados de la puerta principal, lo que confirmó que individuos habían forzado los accesos. Durante la inspección, los uniformados verificaron que el ingreso se produjo por el sector oeste, correspondiente a las cámaras frigoríficas.

image.png Los individuos hurtaron carne y mercadería del sector de cámaras frigoríficas. Foto: Archivo En ese punto, el personal observó un faltante considerable de carne y mercadería congelada, por lo que se convocó al encargado del comercio, identificado como E.N.B., de 29 años, para revisar el material fílmico. Al analizar las cámaras de seguridad, el empleado confirmó que dos personas habían retirado dos carros completos cargados con carne, antes de escapar del lugar.

En la escena trabajaron equipos de Policía Científica, Canes y la UID, quienes realizaron peritajes y búsqueda de rastros. A su vez, el Ayudante Fiscal Dr. Panelli dispuso la denuncia, la inspección ocular, el croquis y todas las medidas de rigor para avanzar en la investigación del robo. Hasta el momento no se reportaron personas detenidas, y la policía continúa con las tareas para identificar a los autores del hecho y establecer el recorrido de la mercadería sustraída.