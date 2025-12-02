2 de diciembre de 2025
{}
Terribles imágenes

Escándalo por disturbios en un UPD en una escuela de Godoy Cruz: más de 100 alumnos sancionados

La Universidad Champagnat dispuso amonestaciones y un plan de reparación para los estudiantes involucrados en daños e inconductas ocurridas el 27 de noviembre.

Así quedó parte del mobiliario destrozado por un grupo de alumnos de quinto año.

Foto: Gentileza
Por Sitio Andino Sociedad

La Universidad Champagnat informó que adoptó medidas institucionales, pedagógicas y disciplinarias para los estudiantes de 5° año del Colegio Universitario Santa María que protagonizaron una serie de incidentes el pasado 27 de noviembre, durante un "festejo" frustrado del denominado "Último Primer Día" (UPD).

El Consejo Escolar informó, a través de la Resolución Rectoral N° 065-REC-2025, la constatación de daños, desobediencia y conductas graves dentro del establecimiento.

Las medidas de la Universidad Champagnat por los destrozos en un UPD del Colegio Santa María

El comunicado explica que cada alumno identificado recibirá 20 amonestaciones, de acuerdo con el Reglamento de Convivencia. La institución aclaró que la sanción podrá reducirse a 14 únicamente si los estudiantes cumplen de manera íntegra y verificable el Plan de Trabajo de Reparación y Recapacitación Escolar, que se desarrollará entre el 12 y el 18 de diciembre.

Colegio Santa María daños quinto año UPD 02-12-25 (02)
Imágenes de los destrozos provocados por los estudiantes del Colegio Santa María de la Universidad Champagnat.

Además, quedan excluidos de la reducción todos los estudiantes que ya acumulaban más de cinco amonestaciones previas, según la misma resolución.

Las medidas alcanzan a más de un centenar de los alumnos de quinto año.

Los hechos del 27 de noviembre: daños, desobediencia y ofensas

El Consejo Escolar verificó daños materiales en mobiliario e instalaciones, afectación de producciones académicas de estudiantes universitarios, incumplimiento de órdenes de directivos, docentes y preceptores, y expresiones ofensivas hacia autoridades del colegio.

El comunicado detalla que estas conductas encuadran en faltas graves y muy graves contempladas en los artículos 3 y 4 del Reglamento institucional.

El plan que definió la Universidad Champagnat incluye actividades comunitarias, institucionales y de formación ética, todas de carácter obligatorio. Entre las tareas previstas figuran:

  • Limpieza y reparación de espacios escolares.

  • Proyectos pedagógicos y elaboración de materiales para distintos niveles.

  • Actividades solidarias dentro de la comunidad educativa.

  • Talleres de convivencia y reflexión sobre normas institucionales.

El comunicado agrega que todos los estudiantes deberán realizar y aprobar un coloquio formativo como instancia final de aprendizaje sobre responsabilidades y normas de convivencia, requisito indispensable para obtener la reducción de amonestaciones.

La Universidad Champagnat remarcó que la decisión tiene carácter excepcional y fue adoptada tras evaluar la gravedad de los hechos. La institución sostuvo que su respuesta “no se limita a sanciones”, sino que incorpora instancias pedagógicas orientadas a la reflexión, la reparación y el aprendizaje significativo, en línea con los principios formativos del colegio.

