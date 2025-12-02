Escándalo por disturbios en un UPD en una escuela de Godoy Cruz: más de 100 alumnos sancionados

Así quedó parte del mobiliario destrozado por un grupo de alumnos de quinto año.

La Universidad Champagnat informó que adoptó medidas institucionales, pedagógicas y disciplinarias para los estudiantes de 5° año del Colegio Universitario Santa María que protagonizaron una serie de incidentes el pasado 27 de noviembre , durante un "festejo" frustrado del denominado "Último Primer Día" (UPD).

El Consejo Escolar informó, a través de la Resolución Rectoral N° 065-REC-2025 , la constatación de daños, desobediencia y conductas graves dentro del establecimiento.

El comunicado explica que cada alumno identificado recibirá 20 amonestaciones , de acuerdo con el Reglamento de Convivencia. La institución aclaró que la sanción podrá reducirse a 14 únicamente si los estudiantes cumplen de manera íntegra y verificable el Plan de Trabajo de Reparación y Recapacitación Escolar , que se desarrollará entre el 12 y el 18 de diciembre .

Además, quedan excluidos de la reducción todos los estudiantes que ya acumulaban más de cinco amonestaciones previas , según la misma resolución.

Imágenes de los destrozos provocados por los estudiantes del Colegio Santa María de la Universidad Champagnat.

Las medidas alcanzan a más de un centenar de los alumnos de quinto año.

Los hechos del 27 de noviembre: daños, desobediencia y ofensas

El Consejo Escolar verificó daños materiales en mobiliario e instalaciones, afectación de producciones académicas de estudiantes universitarios, incumplimiento de órdenes de directivos, docentes y preceptores, y expresiones ofensivas hacia autoridades del colegio.

El comunicado detalla que estas conductas encuadran en faltas graves y muy graves contempladas en los artículos 3 y 4 del Reglamento institucional.

El plan que definió la Universidad Champagnat incluye actividades comunitarias, institucionales y de formación ética, todas de carácter obligatorio. Entre las tareas previstas figuran:

Limpieza y reparación de espacios escolares.

Proyectos pedagógicos y elaboración de materiales para distintos niveles.

Actividades solidarias dentro de la comunidad educativa.

Talleres de convivencia y reflexión sobre normas institucionales.

El comunicado agrega que todos los estudiantes deberán realizar y aprobar un coloquio formativo como instancia final de aprendizaje sobre responsabilidades y normas de convivencia, requisito indispensable para obtener la reducción de amonestaciones.

La Universidad Champagnat remarcó que la decisión tiene carácter excepcional y fue adoptada tras evaluar la gravedad de los hechos. La institución sostuvo que su respuesta “no se limita a sanciones”, sino que incorpora instancias pedagógicas orientadas a la reflexión, la reparación y el aprendizaje significativo, en línea con los principios formativos del colegio.