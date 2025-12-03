3 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Escándalo

Destrozos en una escuela de Godoy Cruz: padres exigen que se dé marcha atrás con las sanciones impuestas

Tras los destrozos en una escuela de Godoy Cruz, las autoridades dispusieron amonestaciones y un plan de reparación para todos los alumnos involucrados.

Destrozos en una escuela de Godoy Cruz: padres exigen que se dé marcha atrás con las sanciones impuestas.

Destrozos en una escuela de Godoy Cruz: padres exigen que se dé marcha atrás con las sanciones impuestas.

Yemel Fil
 Por Natalia Mantineo

La tensión continúa en el colegio Santa María, dependiente de la Universidad Champagnat, luego del grave episodio ocurrido el pasado jueves 27 de noviembre, cuando un grupo de alumnos de 5° año realizó destrozos en la escuela tras ser advertidos de que no serían recibidos si celebraban el Último Último Día (UUD).

Lee además
Destrozos en una escuela de Godoy Cruz: ante el reclamo de los padres, las autoridades tomaron una decisión.
Escándalo

Destrozos en una escuela de Godoy Cruz: ante el reclamo de los padres, las autoridades tomaron una decisión
Así quedó parte del mobiliario de la escuela destrozado por un grupo de alumnos de quinto año.
Terribles imágenes

Escándalo por disturbios en una escuela de Godoy Cruz: más de 100 alumnos sancionados

Este miércoles, un numeroso grupo de padres se presentó en la puerta del colegio para exigir que se revise la medida disciplinaria. Si bien reconocieron que la conducta de los estudiantes “no estuvo bien”, remarcaron que los daños no fueron causados por todos los jóvenes. Asimismo, cuestionaron duramente lo que consideran una respuesta “desproporcionada e injusta” por parte de la institución.

Colegio Santa María, dependiente de la Universidad Champagnat
Este miércoles, un grupo de padres se acercó a la institución a pedir explicaciones.

Este miércoles, un grupo de padres se acercó a la institución a pedir explicaciones.

"Con estas sanciones, lo que han hecho es vulnerar los derechos de nuestros hijos. No fueron todos los estudiantes los que realizaron los destrozos, sin embargo, el perjuicio fue para todos y ni siquiera los dejaron terminar su ciclo lectivo. Los chicos esta semana tenían que rendir materias y no los dejaron, eso no es legal", expresó una mamá (prefirió preservar su identidad), en diálogo con Sitio Andino.

destrozos en colegio santa maria
Escuela de Godoy Cruz, destrozada por alumnos.

Escuela de Godoy Cruz, destrozada por alumnos.

Escuela destrozada: los padres aseguran que hubo inflexibilidad con los alumnos

Los padres de los alumnos involucrados en el escándalo señalaron que la conducción del colegio ha mantenido una postura rígida frente a los festejos tradicionales de fin de año.

Aseguraron que los chicos ya habían sido privados de celebrar el Día del Estudiante, ya que no se les autorizó ninguna actividad recreativa, y en su lugar se les impuso participar de una maratón obligatoria.

Además, indicaron que a uno de los cursos se le negó la posibilidad de presentar sus buzos de fin de ciclo, bajo el argumento de que eran “estudiantes rebeldes”. Y que, finalmente, tampoco se les permitió realizar el tan esperado Último Último Día (UUD), una tradición escolar que se replica en numerosos colegios de Mendoza.

“Claramente todo esto llevó a que nuestros hijos explotaran y reaccionaran de este modo. No justificamos lo que hicieron, pero sí entendemos que son jóvenes y que querían despedirse como todos lo hemos hecho a su edad”, expresó la madre.

Colegio Santa María daños quinto año UPD 02-12-25 (01)
Así quedó parte del mobiliario del colegio.

Así quedó parte del mobiliario del colegio.

Padres, críticos: “Como calidad humana, el colegio deja mucho que desear”

En duros términos, varios padres manifestaron que el Santa María ofrece una buena formación académica, pero cuestionaron el trato hacia los estudiantes: “Desde lo humano, el colegio deja mucho que desear. No hay diálogo, no hay escucha, hay imposiciones. Queremos que nuestros hijos estudien, no que se los castigue por ser adolescentes”.

También remarcaron que los destrozos fueron protagonizados por un grupo reducido de jóvenes, y que aún así la institución aplicó la misma sanción para todos, sin discriminar niveles de responsabilidad individual.

"Los que destrozaron el mobiliario no fueron sancionados, el resto sí y ese es nuestro reclamo y bronca. Claramente, esos alumnos tienen un contacto muy director con el rectorado, por ello fueron perdonados", indicaron.

Colegio Santa María, dependiente de la Universidad Champagnat
Los padres aseguran que las autoridades del colegio son muy poco flexibles con los alumnos.

Los padres aseguran que las autoridades del colegio son muy poco flexibles con los alumnos.

Posible vía judicial si no se revisan las sanciones

Los padres solicitaron una reunión urgente con las autoridades para pedir que las 20 amonestaciones sean revisadas, modificadas o contextualizadas según cada caso. Consideran que la sanción es “demasiado severa” y que deja a muchos alumnos en riesgo de perder el año.

“Queremos escuchar a los directivos y pedir que la medida sea reconsiderada. De no ser así, presentaremos recursos de amparo y avanzaremos por la vía legal, porque entendemos que la sanción es injusta”, señalaron.

Aclararon, no obstante, que no buscan justificar la destrucción del mobiliario ni el modo en que los jóvenes se despidieron del colegio. “Lo que hicieron no estuvo bien, pero son adolescentes que sólo querían festejar como lo hicimos todos a su edad. Necesitamos que la institución entienda ese contexto”.

COMUNICADO DE PRENSA UNIV. CHAMPAGNAT

Un conflicto que expone tensiones de larga data

Mientras los padres esperan una respuesta formal, el colegio mantiene en vigencia la medida disciplinaria, que incluye la posibilidad de reducir las amonestaciones a través de tareas comunitarias y reparación del daño.

El caso reabrió el debate sobre los límites de las celebraciones estudiantiles, el rol de las instituciones privadas y la necesidad de generar espacios de diálogo que eviten que las tensiones adulto-adolescentes deriven en estallidos como este.

Temas
Seguí leyendo

Abuso sexual infantil: plan integral para prevenir y combatirlo

Día Internacional de las Personas con Discapacidad: cuál es la situación real del sector en Argentina

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 3 de diciembre: números ganadores del sorteo 3327

Día Internacional de las Personas con Discapacidad: origen y significado del 3 de diciembre

Por qué se celebra hoy, 3 de diciembre, el Día del Médico en Argentina

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 3 de diciembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 3 de diciembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy miércoles 3 de diciembre 2025

LO QUE SE LEE AHORA
Así quedó parte del mobiliario de la escuela destrozado por un grupo de alumnos de quinto año.
Terribles imágenes

Escándalo por disturbios en una escuela de Godoy Cruz: más de 100 alumnos sancionados

Las Más Leídas

Los detenidos enfrentan cargos por defraudación y robo minorista
Enfrentan cargos penales

Quiénes son los cinco turistas mendocinos detenidos en Miami tras un "tour delictivo" en un shopping

El espacio está distribuido en 15 ambientes, entre ellos seis dormitorios, dos baños, un toilette y dos cocheras
En fotos

La histórica mansión Cantú Notti en Guaymallén está en venta: así luce por dentro después de 120 años

Fuerte sismo se sintió este martes en Mendoza: dónde fue el epicentro
Movimiento telúrico

Fuerte sismo se sintió este martes en Mendoza: dónde fue el epicentro

Así quedó parte del mobiliario de la escuela destrozado por un grupo de alumnos de quinto año.
Terribles imágenes

Escándalo por disturbios en una escuela de Godoy Cruz: más de 100 alumnos sancionados

Destrozos en una escuela de Godoy Cruz: padres exigen que se dé marcha atrás con las sanciones impuestas.
Escándalo

Destrozos en una escuela de Godoy Cruz: padres exigen que se dé marcha atrás con las sanciones impuestas

Te Puede Interesar

Destrozos en una escuela de Godoy Cruz: ante el reclamo de los padres, las autoridades tomaron una decisión.
Escándalo

Destrozos en una escuela de Godoy Cruz: ante el reclamo de los padres, las autoridades tomaron una decisión

Por Natalia Mantineo
Ciudad de Mendoza: el joven recibió un disparo cuando circulaba por calle Aliar y Pablo Neruda.
Tiene pedido de captura

Ataque a tiros en Ciudad de Mendoza: un motociclista recibió un disparo en la cabeza

Por Celeste Funes
Destrozos en una escuela de Godoy Cruz: padres exigen que se dé marcha atrás con las sanciones impuestas.
Escándalo

Destrozos en una escuela de Godoy Cruz: padres exigen que se dé marcha atrás con las sanciones impuestas

Por Natalia Mantineo