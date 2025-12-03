Planes de ahorro en autos: ventajas, riesgos y lo que no siempre te cuentan

El actual clima económico en Argentina muestra cierta estabilidad , algo beneficioso para sectores como el automotor , que puede aprovechar para aumentar sus ventas al público general . Para lograrlo, los concesionarios recurren a estrategias que facilitan la compra rápida y accesible de un auto 0km , como los llamados planes de ahorro .

Aunque su objetivo aparenta favorecer al consumidor , estos planes esconden detalles que pueden complicar el pago del vehículo . Para entenderlos mejor y tomar decisiones informadas, la doctora Natalia Miccoli , de Espacio Fundar , explicó los puntos clave.

En Argentina los precios de los vehículos nuevos rozan cifras millonarias -y llegaron a valores muy altos durante 2025, según el INDEC -, por lo que las personas buscan alternativas para comprar . Una de ellas son los planes de ahorro . Aunque a primera vista parezcan convenientes, pueden perjudicar al desconocer la letra chica del contrato .

Según Miccoli , estos planes cuentan con normativa de la Inspección General de Justicia y con protección de la Ley de Defensa del Consumidor . “Es una financiación de fábrica para la adquisición de una unidad 0 km ; es decir, se accede mediante el pago mensual de una cuota ”, explica.

En un plan de ahorro se forma un grupo que licita y sortea dos unidades 0 km cada mes. Miccoli señala que este sistema difiere de un crédito prendario (o financiamiento bancario) en varios aspectos: “En el plan de ahorro financiado por fábrica, el monto de la cuota se determina sobre la base del valor móvil. Si dividimos ese valor móvil por las 84 cuotas del plan, obtenemos el monto de la cuota pura o alícuota, según la marca”.

Otra diferencia importante es que, a diferencia del crédito prendario, en los planes no se puede conocer de antemano la tasa o el monto exacto de las cuotas. Miccoli remarca: “Con la determinación sobre la base del valor móvil no existe esa anticipación; como consumidor no sé cuál será el valor móvil que aplicará la administradora y la fábrica ”.

Ahí surge uno de los problemas principales, y es la incertidumbre sobre cuánto será la próxima cuota que habrá que pagar cada mes. “Por eso es importante siempre asesorarse. Cuando uno consulta, se hacen proyecciones sobre la financiación de fábrica, pero esas proyecciones no eliminan la incertidumbre ”, afirma la integrante de Fundar.

Mirá la entrevista completa: