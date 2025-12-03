3 de diciembre de 2025
Sitio Andino
3 de diciembre

En el Día de la Discapacidad familias de Malargüe reclaman por una inclusión real

En el Día de la Discapacidad, Malargüe destacó el trabajo del Colectivo y la necesidad de implementar políticas efectivas.

Colectivo de Discapacidad Malargüe.

 Por Claudio Altamirano

En Malargüe, la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad reunió al Colectivo de Discapacidad en Plaza San Martín para visibilizar derechos vulnerados y exigir políticas efectivas. La jornada resaltó el rol del grupo como espacio de apoyo, organización y acompañamiento para las familias que enfrentan barreras cotidianas en el acceso a la inclusión en su vida diaria.

Marcia Cabrera, madre de un niño con discapacidad, fue una de las voceras de la actividad de sensibilización realizada en Plaza San Martín, punto de encuentro del Colectivo de Discapacidad Malargüe. Allí, familias y organizaciones se reunieron para visibilizar demandas históricas y recordar la importancia de garantizar los derechos de toda la comunidad.

Abordaje de la discapacidad en Malargüe

Marcia Cabrera señaló que la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad en 2025 los encuentra “en una lucha que continúa”, ya que, pese a la vigencia de la Ley de Emergencia en Discapacidad, aún no se implementa plenamente. Por ello, afirmó que resulta esencial que la sociedad conozca lo que atraviesan las familias malargüinas.

Destacó también el rol fundamental del Colectivo de Discapacidad, cuyo trabajo comunitario se sostiene desde hace años. “No es lo mismo pelearla, solo qué acompañados”, expresó, subrayando que el grupo reúne experiencias diversas y brinda apoyo ante situaciones complejas que muchas veces se enfrentan en soledad.

Durante la jornada surgió nuevamente el debate sobre las barreras sociales que persisten, entre ellas, el silencio histórico en torno a la discapacidad. Cabrera recordó que “antes no se hablaba” del tema, y valoró que hoy más personas puedan integrarse, informarse y acceder a derechos que durante mucho tiempo fueron vulnerados sin que las familias lo supieran.

El Colectivo de Discapacidad de Malargüe se ha convertido en un espacio para promover la inclusión, compartir materiales, generar redes y fortalecer el trabajo conjunto entre instituciones, familias y comunidad. Sus integrantes resaltaron que la participación activa de cada organización local es clave para avanzar hacia una sociedad más accesible, empática y respetuosa de la diversidad.

