Así fue la experiencia turística de 5.000 alumnos en la Municipalidad de Mendoza

Más de 5.000 chicos participaron de las propuestas en educación que, mes a mes, ofrecieron experiencias didácticas y de turismo en distintos puntos emblemáticos de la Municipalidad de Mendoza. Entre las actividades más convocantes volvió a destacarse el Bus Turístico Educativo, que cerró el año con un marcado éxito. Bajo la modalidad de City Bus, los recorridos llevaron a los grupos por el Área Fundacional, el Microcentro, el Barrio Cívico y el Parque General San Martín. Hubo descensos en el Cerro de la Gloria y un momento muy esperado por los estudiantes: el paseo por la Cuyanita, donde pudieron navegar el lago del Parque, jugar y merendar en el Rosedal.
Solo entre junio y noviembre, más de 3.700 alumnos participaron de estos itinerarios, provenientes de departamentos como San Rafael, Santa Rosa, Godoy Cruz, Guaymallén, Rivadavia, Maipú y también de la propia Ciudad.
El éxito del programa reafirma el compromiso municipal de continuar fortaleciendo la educación turística, formar a futuros anfitriones y fomentar en las nuevas generaciones el cuidado del patrimonio y el orgullo por la historia local. Además, se destaca la importancia de la actividad turística como motor económico fundamental para toda la región.
Visitas en educación que inspiran: terrazas, museos, caminatas y relatos históricos
A lo largo del año, las instituciones educativas también optaron por otras modalidades de visita adaptadas a sus intereses. Más de 310 alumnos subieron a la Terraza Jardín Mirador, desde donde disfrutaron una vista 360° que combina la altura urbana, la vegetación y las montañas.
Por su parte, los Free Walking Tours convocaron a 220 estudiantes, quienes recorrieron el microcentro, plazas, la Pinacoteca Sanmartiniana y culminaron nuevamente en la Terraza Mirador. Entre los grupos participantes se destacaron el colegio Felipe Pescara de Rodeo del Medio y la Unidad Policial de Asistencia al Turista.
El Cementerio de la Capital también fue uno de los grandes atractivos educativos. Allí, 310 alumnos exploraron su arquitectura y escucharon historias policiales, mitos y leyendas en recorridos guiados para instituciones como Roberto Arlt, Manuel Civit y UNCuyo.
Además, se brindaron guiados personalizados para que más de 380 alumnos pudieran profundizar en museos y espacios históricos como la Casa de San Martín, el Área Fundacional, el Memorial de la Bandera y el Museo Interactivo Audiovisual. Participaron escuelas de San Rafael, Córdoba, Godoy Cruz y Santa Fe, entre otras. A su vez, se concretaron cuatro salidas junto a la Fundación De Todo Corazón, recibiendo alumnos de San Martín, La Paz y Junín.
En total, desde junio a noviembre, la Ciudad trabajó con alrededor de 100 establecimientos, alcanzando la cifra de 5.000 estudiantes que conocieron y aprendieron sobre el valor patrimonial de la capital mendocina.
Cómo participar en 2026 del bus de la Municipalidad de Mendoza
Las instituciones que deseen sumarse a los circuitos educativos durante el ciclo lectivo 2026 pueden enviar una nota a [email protected], detallando el tipo de recorrido solicitado, la cantidad de alumnos y los intereses de la visita.