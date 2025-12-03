3 de diciembre de 2025
Así fue la experiencia turística de 5.000 alumnos en la Municipalidad de Mendoza

City bus, free walking tours, terrazas, cementerio y museos formaron parte de las propuestas de la Municipalidad de Mendoza.

Ulpiano Suarez, intendente de la Municipalidad de Mendoza.

Por Sitio Andino Departamentales

Más de 5.000 chicos participaron de las propuestas en educación que, mes a mes, ofrecieron experiencias didácticas y de turismo en distintos puntos emblemáticos de la Municipalidad de Mendoza. Entre las actividades más convocantes volvió a destacarse el Bus Turístico Educativo, que cerró el año con un marcado éxito. Bajo la modalidad de City Bus, los recorridos llevaron a los grupos por el Área Fundacional, el Microcentro, el Barrio Cívico y el Parque General San Martín. Hubo descensos en el Cerro de la Gloria y un momento muy esperado por los estudiantes: el paseo por la Cuyanita, donde pudieron navegar el lago del Parque, jugar y merendar en el Rosedal.

Solo entre junio y noviembre, más de 3.700 alumnos participaron de estos itinerarios, provenientes de departamentos como San Rafael, Santa Rosa, Godoy Cruz, Guaymallén, Rivadavia, Maipú y también de la propia Ciudad.

El éxito del programa reafirma el compromiso municipal de continuar fortaleciendo la educación turística, formar a futuros anfitriones y fomentar en las nuevas generaciones el cuidado del patrimonio y el orgullo por la historia local. Además, se destaca la importancia de la actividad turística como motor económico fundamental para toda la región.

image

Visitas en educación que inspiran: terrazas, museos, caminatas y relatos históricos

A lo largo del año, las instituciones educativas también optaron por otras modalidades de visita adaptadas a sus intereses. Más de 310 alumnos subieron a la Terraza Jardín Mirador, desde donde disfrutaron una vista 360° que combina la altura urbana, la vegetación y las montañas.

Por su parte, los Free Walking Tours convocaron a 220 estudiantes, quienes recorrieron el microcentro, plazas, la Pinacoteca Sanmartiniana y culminaron nuevamente en la Terraza Mirador. Entre los grupos participantes se destacaron el colegio Felipe Pescara de Rodeo del Medio y la Unidad Policial de Asistencia al Turista.

El Cementerio de la Capital también fue uno de los grandes atractivos educativos. Allí, 310 alumnos exploraron su arquitectura y escucharon historias policiales, mitos y leyendas en recorridos guiados para instituciones como Roberto Arlt, Manuel Civit y UNCuyo.

Además, se brindaron guiados personalizados para que más de 380 alumnos pudieran profundizar en museos y espacios históricos como la Casa de San Martín, el Área Fundacional, el Memorial de la Bandera y el Museo Interactivo Audiovisual. Participaron escuelas de San Rafael, Córdoba, Godoy Cruz y Santa Fe, entre otras. A su vez, se concretaron cuatro salidas junto a la Fundación De Todo Corazón, recibiendo alumnos de San Martín, La Paz y Junín.

En total, desde junio a noviembre, la Ciudad trabajó con alrededor de 100 establecimientos, alcanzando la cifra de 5.000 estudiantes que conocieron y aprendieron sobre el valor patrimonial de la capital mendocina.

Cómo participar en 2026 del bus de la Municipalidad de Mendoza

Las instituciones que deseen sumarse a los circuitos educativos durante el ciclo lectivo 2026 pueden enviar una nota a [email protected], detallando el tipo de recorrido solicitado, la cantidad de alumnos y los intereses de la visita.

